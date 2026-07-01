01/07/2026

EU – Armenia

ՀՀ-ում գործող սուպերմարկետներից մեկի մենեջերը նկարել է իրենց աշխատակցին և նրա անունով օնլայն վարկ ձևակերպել

infomitk@gmail.com 01/07/2026 1 min read

Արտառոց դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։

Ժամը 16։20-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Մարաշի բաժնում տեղեկություն է ստացվել մարզերից մեկի բնակիչ 20-ամյա Աննա Ս․-ից, ով հայտնել է, որ հունիսի 14-ին, Քաջազնունի 9 Ա հասցեում գործող սուպերմարկետում եղել է աշխատանքի, որտեղ իրեն է մոտեցել նույն սուպերմարկետի մենեջեր Էմանն և «ֆեյսայդիով» իրեն նկարել և իր ասելով պետք է ուղարկի գրասենյակ, սակայն հունիսի 28-ին հաղորդագրությամբ տեղեկացել է, որ խաբեությամբ և իր վստահությունը չարաշահելու եղանակով իր անունով «VTB» բանկով օնլայն վարկ են ձևակերպել։

Ինչպես հայտնում է Shamshyan.com-ը, ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված խանութի մենեջեր Էմման հանդիսանում է Գեղարքունիքի մարզի բնակիչ 36-ամյա Էմմա Պ․-ն, և ձեռնարկում են միջոցառումներ՝ վերջինիս հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Դեպքի փաստով ոստիկանության Մարաշի բաժնում փաստաթղթեր են կազմվել, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների քննչական բաժին։

 

Բաց մի թողեք

1 min read

«Սուրբ Աստվածամայր» ԲԿ-ի նախկին տնօրենը մեղադրվում է խոշոր չափի հափշտակության մեջ. 30 մլն դրամը վերականգնվել է. Լուսանկար

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հարավկովկասյան երկաթուղի» ընկերությունն ահազանգել է՝ կտրել են 400մ պղնձե հաղորդալար. կասկածյալը ձերբակալվել է. Տեսանյութ

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում 16-ամյա պատանիները hարձակվել են ՌԴ քաղաքացու վրա, բռնել ձեռքերն ու hափշտակել գումար

01/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ում գործող սուպերմարկետներից մեկի մենեջերը նկարել է իրենց աշխատակցին և նրա անունով օնլայն վարկ ձևակերպել

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր նշանակումներ ՊՆ-ում

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն պաշտոններ է բաժանում, երբ դեռ ՍԴ-ն որոշում չի հրապարակել

01/07/2026 infomitk@gmail.com