Հրապարակվելիք դատական ակտը, հիշեք, ուսանողներն էլ են կարդալու

Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով եզրափակիչ ելույթների ընթացքում ԴՕԿ կուսակցության ներկայացուցիչ, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը անդրադարձել է դատարանի կայացվելիք որոշման նշանակությանը։
Նա նշել է, որ առաջիկա դատական ակտը կդառնա ուսումնասիրության առարկա ոչ միայն իրավաբանների, այլ նաև գիտնականների, ուսանողների և միջազգային գործընկերների համար։ Բաղդասարյանի խոսքով՝ այդ բոլոր շրջանակները մեկ հիմնական հարց են քննարկելու՝ արդյոք Սահմանադրական դատարանը լիարժեք իրականացրել է իր սահմանադրական առաքելությունը։
Փաստաբանը ընդգծել է, որ դատարանի հեղինակությունը ձևավորվում է ոչ թե անսխալական որոշումներ կայացնելու միջոցով, այլ Սահմանադրությանը հետևողականորեն հավատարիմ մնալու արդյունքում։ Նրա խոսքով՝ այդ հեղինակությունը չի տրվում ինքնաբերաբար, այլ պետք է վաստակել յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով կայացվող որոշումներով։
Բաց մի թողեք
ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու
ԹՐԻՓՓ նախաձեռնությունը նույնպես իրականացվելու է ԵԱՏՄ գործող կարգավորումների շրջանակում
Հովակիմյանը այդ շատ կարևոր հարցին չի պատասխանել