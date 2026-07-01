01/07/2026

EU – Armenia

Հրապարակվելիք դատական ակտը, հիշեք, ուսանողներն էլ են կարդալու

infomitk@gmail.com 01/07/2026 1 min read

Սահմանադրական դատարանում ընտրությունների արդյունքների վիճարկման գործով եզրափակիչ ելույթների ընթացքում ԴՕԿ կուսակցության ներկայացուցիչ, փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը անդրադարձել է դատարանի կայացվելիք որոշման նշանակությանը։

Նա նշել է, որ առաջիկա դատական ակտը կդառնա ուսումնասիրության առարկա ոչ միայն իրավաբանների, այլ նաև գիտնականների, ուսանողների և միջազգային գործընկերների համար։ Բաղդասարյանի խոսքով՝ այդ բոլոր շրջանակները մեկ հիմնական հարց են քննարկելու՝ արդյոք Սահմանադրական դատարանը լիարժեք իրականացրել է իր սահմանադրական առաքելությունը։

Փաստաբանը ընդգծել է, որ դատարանի հեղինակությունը ձևավորվում է ոչ թե անսխալական որոշումներ կայացնելու միջոցով, այլ Սահմանադրությանը հետևողականորեն հավատարիմ մնալու արդյունքում։ Նրա խոսքով՝ այդ հեղինակությունը չի տրվում ինքնաբերաբար, այլ պետք է վաստակել յուրաքանչյուր կոնկրետ գործով կայացվող որոշումներով։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԹՐԻՓՓ նախաձեռնությունը նույնպես իրականացվելու է ԵԱՏՄ գործող կարգավորումների շրջանակում

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հովակիմյանը այդ շատ կարևոր հարցին չի պատասխանել

01/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ-ում գործող սուպերմարկետներից մեկի մենեջերը նկարել է իրենց աշխատակցին և նրա անունով օնլայն վարկ ձևակերպել

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՍԴ-ն հեռացել է խորհրդակցական սենյակ՝ ընտրությունների արդյունքները վիճարկելու գործով որոշում կայացնելու

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր նշանակումներ ՊՆ-ում

01/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՔՊ-ն պաշտոններ է բաժանում, երբ դեռ ՍԴ-ն որոշում չի հրապարակել

01/07/2026 infomitk@gmail.com