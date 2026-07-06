Թրամփը 11 տարի անց առաջին անգամ կայցելի Թուրքիա․ ի՞նչ է սպասվում

Անկարայում նախապատրաստական աշխատանքներ են տարվում հուլիսի 7-8-ը կայանալիք ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովի համար։
Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից օգտագործվելիք ուղղաթիռի մասերը և զրահապատ ծառայողական մեքենաները Թուրքիա են հասցվել ռազմական տրանսպորտային ինքնաթիռով։
Բեռնատար ինքնաթիռից բեռնաթափվելուց հետո շարասյունը ճանապարհ է ընկել։
Նշվում է, որ սպասվելիք այցն ԱՄՆ նախագահի առաջին այցն է Թուրքիա՝ 2015 թվականից ի վեր։
Բաց մի թողեք
Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ
Անկախության օրվա առիթով «ժամանակի անոթ» են տեղադրել. Լուսանկար
Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին