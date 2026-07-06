Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

Հուլիսին Կիևի վրա երկու լայնածավալ հարձակումներից հետո Ուկրաինան ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ է խնդրել, հայտարարել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան։
«Ուշացած կամ թույլ արձագանքները չեն կանգնեցնի ահաբեկչությունը։ Միայն ուժեղ, սկզբունքային և ժամանակին կատարված գործողությունները կարող են դա անել։ Միջազգային հանրությունը պետք է միավորվի՝ ագրեսորին զսպելու և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը համապատասխան համապարփակ, արդար և երկարատև խաղաղություն խթանելու համար», – գրել է Սիբիգան։
Հիշեցնենք, անցած գիշեր ռուսական ուժերը զանգվածային հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերով հարված են հասցրել Կիևին և շրջակա շրջաններին։ Տասնմեկ մարդ զոհվել է քաղաքում, ևս երեքը՝ շրջաններում։
Քաղաքում ընդհանուր առմամբ վնասվել է մոտ 30 շենք։
Ռուսաստանը նախորդ զանգվածային հարվածը հասցրել է Կիևի վրա հուլիսի 2-ին, որի հետևանքով զոհվել է 31 մարդ։
Երկու դեպքում էլ ռուս զինվորականները պնդում են, որ հարձակվել են ռազմական թիրախների՝ Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության օբյեկտների վրա։
Բաց մի թողեք
Անկախության օրվա առիթով «ժամանակի անոթ» են տեղադրել. Լուսանկար
Թրամփը 11 տարի անց առաջին անգամ կայցելի Թուրքիա․ ի՞նչ է սպասվում
Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին