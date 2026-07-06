06/07/2026

EU – Armenia

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Հուլիսին Կիևի վրա երկու լայնածավալ հարձակումներից հետո Ուկրաինան ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստ է խնդրել, հայտարարել է Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիգան։

«Ուշացած կամ թույլ արձագանքները չեն կանգնեցնի ահաբեկչությունը։ Միայն ուժեղ, սկզբունքային և ժամանակին կատարված գործողությունները կարող են դա անել։ Միջազգային հանրությունը պետք է միավորվի՝ ագրեսորին զսպելու և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը համապատասխան համապարփակ, արդար և երկարատև խաղաղություն խթանելու համար», – գրել է Սիբիգան։

Հիշեցնենք, անցած գիշեր ռուսական ուժերը զանգվածային հրթիռային և անօդաչու թռչող սարքերով հարված են հասցրել Կիևին և շրջակա շրջաններին։ Տասնմեկ մարդ զոհվել է քաղաքում, ևս երեքը՝ շրջաններում։

Քաղաքում ընդհանուր առմամբ վնասվել է մոտ 30 շենք։

Ռուսաստանը նախորդ զանգվածային հարվածը հասցրել է Կիևի վրա հուլիսի 2-ին, որի հետևանքով զոհվել է 31 մարդ։

Երկու դեպքում էլ ռուս զինվորականները պնդում են, որ հարձակվել են ռազմական թիրախների՝ Ուկրաինայի պաշտպանական արդյունաբերության օբյեկտների վրա։

Բաց մի թողեք

1 min read

Անկախության օրվա առիթով «ժամանակի անոթ» են տեղադրել. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը 11 տարի անց առաջին անգամ կայցելի Թուրքիա․ ի՞նչ է սպասվում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Զելենսկին հայտնել է պատերազմն ավարտելու հեռանկարի մասին

05/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրոպական խորհրդարանում բարձրացվել է Ավետիք Չալաբյանի կալանավորման հարցը

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կիևը ՄԱԿ-ի ԱԽ արտակարգ նիստ է խնդրում․ ահազանգ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչ է փոխանցել Միշուստինը Փաշինյանին՝ Պուտինի անունից

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ «պետական գաղտնիք» է հրապարակել գնդապետ Մալոյանը. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com