06/07/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն կոչ է անում «արդար խաղի»՝ Թրամփի կարմիր քարտի միջամտությունից հետո, որը ցնցեց Աշխարհի առաջնությունը

infomitk@gmail.com 06/07/2026 1 min read

Բրյուսելը զգուշացնում է, որ քաղաքական ազդեցությունը չպետք է ձևավորի սպորտային որոշումները, քանի որ համաշխարհային կառավարող մարմինը կասեցրել է ԱՄՆ աստղ Ֆոլարին Բալոգունին թույլ տալու արգելքը Բելգիայի դեմ խաղալու համար։

ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը պահանջել է «արդար խաղ և թափանցիկ մրցակցություն» սպորտում, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ աստղ Ֆոլարին Բալոգունի որակազրկումը չեղարկվեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի և ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոյի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո։

Երկուշաբթի օրը ելույթ ունենալով՝ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Եվա Հռնչիրովան հրաժարվեց մեկնաբանել Բալոգունի գործը, բայց շեշտեց, որ սպորտային ֆեդերացիաները պետք է ազատ լինեն իրենց սեփական որոշումները կայացնելու հարցում։

«Մենք հարգում ենք սպորտի ինքնավարությունը և հարգում ենք սպորտային ֆեդերացիաների իրավունքը՝ որոշելու, թե որ չափանիշներով են մրցում մասնակիցները», – ասաց Հռնչիրովան։

Նա, սակայն, հավելեց, որ «ցանկացած նման որոշում, ակնհայտորեն, պետք է կայացվի օբյեկտիվ և թափանցիկ չափանիշների հիման վրա», ավելի լայնորեն ընդգծելով, որ «ԵՄ-ն աջակցում է արդար խաղի և թափանցիկ մրցակցության սկզբունքին»։

Բալոգունը կարմիր քարտ ստացավ Բոսնիա և Հերցեգովինայի դեմ առաջին փլեյ-օֆֆ փուլում կայացած խաղում, ինչը նշանակում էր, որ նա կկրկնապատկվի Բելգիայի դեմ 1/8 եզրափակիչի խաղով։ Հինգշաբթի օրը Ինֆանտինոյին Թրամփի հետ կապվելուց հետո որակազրկումը չեղյալ հայտարարվեց։ ՖԻՖԱ-ն հրաժարվեց հաստատել որևէ կոնկրետ քննարկում, բայց կրկին կրկնեց, որ անկախ կարգապահական կոմիտեն որոշել է կասեցնել մեկ խաղով որակազրկումը։

Եվրոպական սպորտի հանձնակատար Գլեն Միկալեֆը ավելի խիստ նկատողություն արեց՝ ենթադրելով, որ սպորտային որոշումների կայացմանը քաղաքական ներգրավվածությունը կարող է խաթարել կառավարող մարմինների անկախությունը։

«Սպորտային կանոնների և սպորտային հարցերի վերաբերյալ որոշումները պատկանում են սպորտային մարմիններին, այլ ոչ թե քաղաքական գործիչներին», – X-ում գրել է Միկալեֆը։ «Սպորտային որոշումների վրա ազդելը կխաթարի սպորտի ինքնավարությունը»։

Միկալեֆն ասել է, որ կարծում է, որ ՖԻՖԱ-ն «սխալ որոշում է կայացրել»՝ հավելելով, որ փոխարենը ուշադրությունը պետք է կենտրոնանա «սպորտի առջև ծառացած իրական կառավարման մարտահրավերների, այդ թվում՝ սպորտի քաղաքական նպատակներով զենքի օգտագործման վրա»։

Եվրոպական ֆուտբոլի կառավարող մարմինը՝ ՈՒԵՖԱ-ն, կտրուկ հայտարարության մեջ նշել է, որ ՖԻՖԱ-ի քայլը «անհասկանալի և անարդարացի» է և մեղադրել է համաշխարհային ֆուտբոլի կառավարող մարմնին «կարմիր գիծը» հատելու մեջ։

Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն ասել է, որ ՖԻՖԱ-ի քայլը «ակնհայտորեն բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում»։ Նա պնդել է, որ «եթե իսկապես հեռախոսազանգ է եղել, որը հանգեցրել է այս անհասկանալի որոշմանը, դա կհամարվի ֆուտբոլի և սպորտի ամենահիմնական կանոնների խաթարում» և կասկածի տակ կդնի ՖԻՖԱ-ի կարողությունը «արժանահավատորեն պաշտպանելու արդար խաղը»։

Մեծ Բրիտանիայում վարչապետ Քեյր Սթարմերը նույնպես մեղմորեն քննադատել է որոշումը։ «Այդ որոշումները ֆուտբոլի աշխարհի կառավարող մարմնի գործն են և պետք է այդպես էլ մնան», – այսօր առավոտյան լրագրողներին ասել է Սթարմերի խոսնակը՝ Թրամփի միջամտության մասին հարցնելիս, նախքան հավելելը. «Վարչապետը աջակցում է բոլոր սպորտաձևերում մրցակցության ամբողջականությանը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Տխուր լուր՝ Ռոնալդուի երկրպագուների համար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մեծ սկանդալ՝ 2026-ի մունդիալում․ Թրամփն այստեղ էլ «միջամտեց»

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. 5 գոլ, երկու 11 մետրանոց, 1 կարմիր քարտ․ Անգլիան «Ացտեկա»-ում հաղթեց Մեքսիկային. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի՞նչ մեղադրանք է առաջադրվել Գագիկ Ծառուկյանին

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թուրքիայում Զելենսկուն թույլ չեն տա ելույթ ունենալ ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել է 3 առյուծ և 1 վագր․ ՔԿ

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆլեշի Արմենը հրամայել է վերացնել խասկիին եւ նրա ձագերին․ Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com