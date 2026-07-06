ԵՄ-ն կոչ է անում «արդար խաղի»՝ Թրամփի կարմիր քարտի միջամտությունից հետո, որը ցնցեց Աշխարհի առաջնությունը

Բրյուսելը զգուշացնում է, որ քաղաքական ազդեցությունը չպետք է ձևավորի սպորտային որոշումները, քանի որ համաշխարհային կառավարող մարմինը կասեցրել է ԱՄՆ աստղ Ֆոլարին Բալոգունին թույլ տալու արգելքը Բելգիայի դեմ խաղալու համար։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպական հանձնաժողովը պահանջել է «արդար խաղ և թափանցիկ մրցակցություն» սպորտում, այն բանից հետո, երբ ԱՄՆ աստղ Ֆոլարին Բալոգունի որակազրկումը չեղարկվեց նախագահ Դոնալդ Թրամփի և ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոյի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցից հետո։
Երկուշաբթի օրը ելույթ ունենալով՝ Եվրոպական հանձնաժողովի խոսնակ Եվա Հռնչիրովան հրաժարվեց մեկնաբանել Բալոգունի գործը, բայց շեշտեց, որ սպորտային ֆեդերացիաները պետք է ազատ լինեն իրենց սեփական որոշումները կայացնելու հարցում։
«Մենք հարգում ենք սպորտի ինքնավարությունը և հարգում ենք սպորտային ֆեդերացիաների իրավունքը՝ որոշելու, թե որ չափանիշներով են մրցում մասնակիցները», – ասաց Հռնչիրովան։
Նա, սակայն, հավելեց, որ «ցանկացած նման որոշում, ակնհայտորեն, պետք է կայացվի օբյեկտիվ և թափանցիկ չափանիշների հիման վրա», ավելի լայնորեն ընդգծելով, որ «ԵՄ-ն աջակցում է արդար խաղի և թափանցիկ մրցակցության սկզբունքին»։
Բալոգունը կարմիր քարտ ստացավ Բոսնիա և Հերցեգովինայի դեմ առաջին փլեյ-օֆֆ փուլում կայացած խաղում, ինչը նշանակում էր, որ նա կկրկնապատկվի Բելգիայի դեմ 1/8 եզրափակիչի խաղով։ Հինգշաբթի օրը Ինֆանտինոյին Թրամփի հետ կապվելուց հետո որակազրկումը չեղյալ հայտարարվեց։ ՖԻՖԱ-ն հրաժարվեց հաստատել որևէ կոնկրետ քննարկում, բայց կրկին կրկնեց, որ անկախ կարգապահական կոմիտեն որոշել է կասեցնել մեկ խաղով որակազրկումը։
Եվրոպական սպորտի հանձնակատար Գլեն Միկալեֆը ավելի խիստ նկատողություն արեց՝ ենթադրելով, որ սպորտային որոշումների կայացմանը քաղաքական ներգրավվածությունը կարող է խաթարել կառավարող մարմինների անկախությունը։
«Սպորտային կանոնների և սպորտային հարցերի վերաբերյալ որոշումները պատկանում են սպորտային մարմիններին, այլ ոչ թե քաղաքական գործիչներին», – X-ում գրել է Միկալեֆը։ «Սպորտային որոշումների վրա ազդելը կխաթարի սպորտի ինքնավարությունը»։
Միկալեֆն ասել է, որ կարծում է, որ ՖԻՖԱ-ն «սխալ որոշում է կայացրել»՝ հավելելով, որ փոխարենը ուշադրությունը պետք է կենտրոնանա «սպորտի առջև ծառացած իրական կառավարման մարտահրավերների, այդ թվում՝ սպորտի քաղաքական նպատակներով զենքի օգտագործման վրա»։
Եվրոպական ֆուտբոլի կառավարող մարմինը՝ ՈՒԵՖԱ-ն, կտրուկ հայտարարության մեջ նշել է, որ ՖԻՖԱ-ի քայլը «անհասկանալի և անարդարացի» է և մեղադրել է համաշխարհային ֆուտբոլի կառավարող մարմնին «կարմիր գիծը» հատելու մեջ։
Բելգիայի արտաքին գործերի նախարար Մաքսիմ Պրևոն ասել է, որ ՖԻՖԱ-ի քայլը «ակնհայտորեն բազմաթիվ հարցեր է առաջացնում»։ Նա պնդել է, որ «եթե իսկապես հեռախոսազանգ է եղել, որը հանգեցրել է այս անհասկանալի որոշմանը, դա կհամարվի ֆուտբոլի և սպորտի ամենահիմնական կանոնների խաթարում» և կասկածի տակ կդնի ՖԻՖԱ-ի կարողությունը «արժանահավատորեն պաշտպանելու արդար խաղը»։
Մեծ Բրիտանիայում վարչապետ Քեյր Սթարմերը նույնպես մեղմորեն քննադատել է որոշումը։ «Այդ որոշումները ֆուտբոլի աշխարհի կառավարող մարմնի գործն են և պետք է այդպես էլ մնան», – այսօր առավոտյան լրագրողներին ասել է Սթարմերի խոսնակը՝ Թրամփի միջամտության մասին հարցնելիս, նախքան հավելելը. «Վարչապետը աջակցում է բոլոր սպորտաձևերում մրցակցության ամբողջականությանը»։
Բաց մի թողեք
Տխուր լուր՝ Ռոնալդուի երկրպագուների համար
Մեծ սկանդալ՝ 2026-ի մունդիալում․ Թրամփն այստեղ էլ «միջամտեց»
Մունդիալ – 2026. 5 գոլ, երկու 11 մետրանոց, 1 կարմիր քարտ․ Անգլիան «Ացտեկա»-ում հաղթեց Մեքսիկային. Լուսանկար