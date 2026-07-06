ԱՄՆ հանրությունը դժգոհ է ՆԱՏՕ-ից Թրամփի հարձակումներից հետո, ցույց է տալիս ներքին հարցումը

Ամերիկացի չափահասների միայն 43 տոկոսն է կարծում, որ Եվրոպան կօգնի իրենց, եթե հարձակման ենթարկվի, մինչդեռ Չինաստանի և Ռուսաստանի աջակցությունը աճում է։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Դաշինքի ներքին հարցումների համաձայն՝ ամերիկացիների կեսից պակասը կարծում է, որ ՆԱՏՕ-ն կաջակցի իրենց, եթե հարձակման ենթարկվի։
Այս արդյունքը ստացվել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ռազմական դաշինքի բազմիցս քննադատություններից հետո։
ԱՄՆ չափահասների ընդամենը 43 տոկոսն է դրական արձագանքել այն հարցին, թե արդյոք ՆԱՏՕ-ն կկատարի իր խոստումը՝ օգնելու իրենց երկրին հարձակման դեպքում, ինչը, ըստ տվյալների, ամենացածր ցուցանիշն է ՆԱՏՕ-ի 32 դաշնակիցների շրջանում՝ համեմատած դաշինքի 57 տոկոս միջին ցուցանիշի հետ։
«Դա կարող է լինել Թրամփի հռետորաբանության արձագանք, որ նա կասկածի տակ է դնում ՆԱՏՕ-ի 5-րդ հոդվածի փոխադարձ պաշտպանության կետի նկատմամբ համերաշխությունը», – ասել է անկախ անվտանգության փորձագետ և ՆԱՏՕ-ի նախկին երկարամյա պաշտոնյա Գերլինդե Նիեհուսը՝ պնդելով, որ ԱՄՆ բնակչության շրջանում տարածված պատմությունը «այդ անկման տրամաբանական բացատրությունն» է։
Թրամփը բազմիցս հարձակվել է ՆԱՏՕ-ի այն դաշնակիցների վրա, որոնք դժկամությամբ էին աջակցում ԱՄՆ-ին Իրանի դեմ պատերազմում՝ սպառնալով հակահարվածներով, դաշինքը անվանելով «թղթե վագր» և պնդելով, որ եվրոպական երկրները չեն օգնի, եթե նրանց դիմեն։
Նա նաև սպառնացել է անեքսիայի ենթարկել Գրենլանդիան՝ դանիական տարածք, կասկածի տակ է դրել Կանադայի անկախությունը, կասկածի տակ է դրել ԱՄՆ-ի պարտավորությունը 5-րդ հոդվածի նկատմամբ և ծաղրել է դաշնակիցների ներդրումը Աֆղանստանում ԱՄՆ պատերազմում՝ ասելով, որ նրանց զինվորները «մի փոքր հետ են մնացել» առաջնագծից։
Անցյալ շաբաթ ԱՄՆ նախագահը կրկին ուժեղացրեց դաշինքի հասցեին իր քննադատությունը՝ այս շաբաթ Անկարայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի առաջնորդների գագաթնաժողովից առաջ։
«Ծիծաղելի է, որ ԱՄՆ-ն շարունակի այս միակողմանի ուղով, երբ հարաբերությունները փոխադարձ չեն», – գրել է նա ուրբաթ օրը։
Հարցումների տվյալները չեն ցույց տալիս ուղիղ համեմատություն նախորդ տարիների հետ։ Սակայն դաշինքի միջին ցուցանիշը մոտ 8 տոկոսային կետով նվազել է 2025 թվականի համեմատ, ըստ ՆԱՏՕ-ի մեկ դիվանագետի և թեմային ծանոթ մեկ անձի, ով տեսել է անցյալ տարվա արդյունքները։ Երկու անձինք, որոնց անանունությունը թույլատրվել է ազատ խոսել, ասել են, որ դա պայմանավորված է ԱՄՆ-ի ավելի կտրուկ անկմամբ։
ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները դաշինքի պատմության մեջ 5-րդ հոդվածը գործարկել են միայն մեկ անգամ՝ ակտիվացնելով այն ԱՄՆ-ի հետ համերաշխության ոգով 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչական հարձակումներից հետո։
Հարցվածների մեծամասնությունը դեռևս աջակցում է ՆԱՏՕ-ին ամբողջ դաշինքում, հարցվածների 62 տոկոսը նշել է, որ անդամակցությունը նվազեցնում է հարձակումը, իսկ 65 տոկոսը պնդում է, որ կքվեարկի իրենց երկրի անդամ մնալու օգտին։ Հարցումը ցույց է տվել, որ տրանսատլանտյան կապի ընդհանուր աջակցությունը նույնպես բարձր է մնում, 72 տոկոսը այն կարևոր է համարում։
Հարցմանը մասնակցել է ավելի քան 31,000 մարդ մարտից ապրիլ ընկած ժամանակահատվածում։ ՆԱՏՕ-ն տարեկան անցկացնում է երկու հարցում, և վերջին անգամ հարցման կրճատ տարբերակը հրապարակվել է 2024 թվականին՝ Թրամփի պաշտոնը ստանձնելուց առաջ։
Կազմակերպության անունից ելույթ ունեցող ՆԱՏՕ-ի պաշտոնյան ասել է, որ դաշինքը «չի մեկնաբանում ներքին օգտագործման համար նախատեսված փաստաթղթերը [կամ] տվյալները»։
ՆԱՏՕ-ի մրցակիցների թիվը աճում է
Բացի ԱՄՆ հասարակության կողմից ՆԱՏՕ-ի վերաբերյալ կարծիքի փոփոխությունից, հարցումը նաև ցույց է տվել դաշինքի հարցվածների շրջանում Ռուսաստանի և Չինաստանի նկատմամբ ավելի դրական վերաբերմունք։
Հարցումը ցույց է տվել, որ ՆԱՏՕ-ի տարածքում մարդկանց 17 տոկոսն այժմ դրական վերաբերմունք ունի Ռուսաստանի նկատմամբ՝ նախորդ տարվա 12 տոկոսի համեմատ։ Միևնույն ժամանակ, 56 տոկոսը Ռուսաստանին բացասական է վերաբերվում՝ 2025 թվականի 62 տոկոսի համեմատ։ Մոսկվայի նկատմամբ աջակցությունն ամենաբարձրն էր Չեռնոգորիայում, Բուլղարիայում, Հյուսիսային Մակեդոնիայում, Թուրքիայում և Հունաստանում։
Ուկրաինայի նկատմամբ աջակցությունը նույնպես նվազել է՝ 2025 թվականի 59 տոկոսից նվազելով մինչև 55 տոկոս այս տարի, որտեղ մարդասիրական օգնությունը Կիևին տրամադրվող օգնության ամենաշատ աջակցություն ստացող ձևն է, որին հաջորդում են դիվանագիտական աջակցությունը և Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։
Միևնույն ժամանակ, ՆԱՏՕ-ի քաղաքացիների 22 տոկոսն այժմ դրական է վերաբերվում Չինաստանին՝ նախորդ տարվա 17 տոկոսի համեմատ։ Պեկինին բացասական վերաբերմունք ցուցաբերողների բաժինը 47 տոկոսից նվազել է մինչև 39 տոկոս։ Աջակցությունն ամենաբարձրն էր Հյուսիսային Մակեդոնիայում, Չեռնոգորիայում, Բուլղարիայում, Սլովենիայում և Թուրքիայում։
ՆԱՏՕ-ն երկու երկրներին տարբեր կերպ է դասակարգում՝ Ռուսաստանին սպառնալիք համարելով, իսկ Չինաստանին՝ «համակարգային մարտահրավեր»։
Նեյհուսը, ՆԱՏՕ-ի նախկին պաշտոնյան, ասել է, որ աջակցության աճը կարող է բացատրվել նրանով, որ եվրոպական հանրությունը Թրամփին ավելի դրական է վերաբերվում երկու երկրներին։
«Դուք պետք է դա դիտարկեք ԱՄՆ-ի հեղինակության անկման համատեքստում», – ասել է նա, և «հավանաբար՝ ռուսական ապատեղեկատվության և քարոզչության ազդեցության» ՆԱՏՕ-ի քաղաքացիների վրա։
Բաց մի թողեք
ԵՄ հանձնաժողովը քննարկում է արտաքին հարաբերությունների գերհզորացված դեպարտամենտի հնարավորությունը
Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջերը պարզապես չեն կարողանում ազատվել իրենց իրավական խնդիրներից
Թեև Մոլդովան սկանդալի մեջ է հայտնվել ԵՄ-ի հետ․ Ուկրաինան և Մոլդովան ԵՄ անդամակցության առաջխաղացման շրջանակներում են