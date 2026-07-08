08/07/2026

EU – Armenia

Աղավնի է թռցնում, չի թռչում, առյուծ են քնեցնում, չի զարթնում․․․

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Հայաստանում նույնիսկ խորհրդանշական պատկերներն են դարձել քաղաքական։ Ճերմակ աղավնին խաղաղության, բարության, հաշտության, սիրո խորհրդանիշ է։ Զոլաքարում քարոզարշավի ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանին աղավնի են տվել՝ այն օդ բաց թողնելու, թռցնելու համար։

Հրապարակ թերթը գրել է․ Սակայն թռչունը չի թռել և փռվել է գետնին։ Պատկերը կարող էր սովորական սիմվոլիկա համարվեր, եթե թարմ չլիներ, երբ Լաչինի միջանցքում էկոակտիվիստ ներկայացող մի կին աղավնի բաց թողեց ու աղավնին փռվեց գետնին։

Ու դրանից հետո սկսվեց «խաղաղության» դառը աղետը Արցախում։ Հայաստանում նույնպես աղավնին օդ չբարձրացավ և շուտով գուցե թե հասկանանք, թե ճերմակ ու Աստծո հրեշտակ թռչունը ինչ էր հուշում մեզ։ Փաշինյանն ասաց աղավնուն՝ թռիր, խաղաղության խորհրդանիշ եղիր, որ ժողովուրդը տեսնի ու հավատա։

Աղավնին նայեց շուրջը, գնահատեց իրավիճակը և որոշեց՝ այս պատմության մեջ թռչելու բան չկա։ Ո՞նց չմտածես, որ երբեմն թռչուններն են ավելի լավ զգում իրավիճակը, քան մենք, որ ուղտի ականջում քնած ենք։

Բայց անցնենք մյուս խորհրդանիշին՝ առյուծին։ Գագիկ Ծառուկյանի առյուծների պատմությունը հանրային քննարկման դառը թեմա է։ Առյուծը տարբեր մշակույթներում համարվում է ուժի, իշխանության, քաջության, հպարտության, հաղթանակի, արժանապատվության և պաշտպանողի կերպարի խորհրդանիշ։ Առյուծ են քնեցրել, չի զարթնել։

Երբ մարդիկ լսում են անկենդան առյուծի մասին, շատերի համար դա վերածվում է այլաբանության՝ մի երկրի մասին, որը երբեմնի ուժի ու հպարտության խորհրդանիշներ ուներ, բայց այսօր հայտնվել է ծանր, անկենդան վիճակում։

Ի վերջո, քաղաքականությունը միայն որոշումներ ու հայտարարություններ չեն։ Քաղաքականությունը նաև խորհրդանիշների լեզու է։ Երբեմնի հզոր Հայաստանի պատկերը զուգահեռվում է անկված առյուծի հետ։

Աղավնի է թռցնում, չի թռչում, առյուծ են քնեցնում, չի զարթնում․․․

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես է Վահագն Ալեքսանյանն ապահովելու Յոնջլախցի Վալոդի իրավունքները

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրավիճակը առաջնագծում եւ սահմանամերձ քաղաքներում ծանր է. Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրություններն անցան, առողջապահությունն այլեւս անվճար չէ

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուպերհամակարգիչը կանխատեսել է՝ ով կհաղթի Մունդիալում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

120 հազար հայերի բռնի տեղահանումը բացահայտել են միջազգային հանրության անգործությունը

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՊՀ ռեկտորը ծանուցել է, որ այլևս դադարելու եմ դասավանդել

08/07/2026 infomitk@gmail.com