08/07/2026

EU – Armenia

Բուլղարիան և Հունգարիան հրաժարվել են Կիևին ռազմական աջակցությունից

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Բուլղարիան այլևս չունի զենք և սարքավորումներ, որոնք կարող էր տրամադրել Ուկրաինային իր ռազմական աջակցության շրջանակներում։ Այս մասին հայտարարել է Բուլղարիայի վարչապետ Ռումեն Ռադևը Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։

«Մենք սպառել ենք ռազմական աջակցություն ցուցաբերելու մեր հնարավորությունները։ Ես նկատի ունեմ Բուլղարիայի զինված ուժերի պահեստներից ստացված զենքն ու սարքավորումները։ Մենք մատակարարել ենք 13 խմբաքանակ. մենք այլևս ոչինչ չունենք Ուկրաինային մատակարարելու», – ասել է նա։

Նրա խոսքով՝ երկիրը կարող է շարունակել միայն տեխնիկական օգնություն ցուցաբերել սարքավորումների վերանորոգման համար։

Նմանատիպ հայտարարություն է արել նաև Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մադյարը։ Նա հայտարարել է, որ երկիրը կշարունակի մարդասիրական օգնություն ցուցաբերել Ուկրաինային, բայց զենք չի մատակարարի՝ նշելով, որ Ուկրաինան իրավունք ունի պաշտպանել իր տարածքային ամբողջականությունը։

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ : https://hraparak.am/am/post/27e4ef7edba7fe8b7d7d61f20e49df08

© 2008 – 2026 «Հրապարակ օրաթերթ»

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե մինչև ուրբաթ Արարատցեմենտը չվերագործարկվի, երկրում շինարարությունը կկանգնի

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com