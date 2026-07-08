ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում պաշտպանական արդյունաբերության ֆորումում ստորագրվել են առնվազն 50 միլիարդ դոլարի համաձայնագրեր։
Այս մասին հաղորդում են թուրքական ԶԼՄ-ները։
Ըստ թերթի՝ պայմանագրերը վերաբերում են հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, անօդաչու թռչող սարքերի ձեռքբերմանը և զենքի ու ռազմական տեխնիկայի համատեղ նախագծերի իրականացմանը։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն գագաթնաժողովի շրջանակներում հայտարարել է, որ դաշինքի 20 երկիր կմասնակցի «Drone Edge» նախաձեռնությանը, որը շրջանակում հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում 40 միլիարդ դոլար կներդրվի ԱԹՍ-ների և դրանց դեմ պայքարի համակարգերի արտադրության մեջ։
Նա հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները Անկարայի գագաթնաժողովում պաշտպանական ոլորտում կստորագրեն տասնյակ միլիարդ դոլարների պայմանագրեր։
Բաց մի թողեք
«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային
Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում
Բուլղարիան և Հունգարիան հրաժարվել են Կիևին ռազմական աջակցությունից