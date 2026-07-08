08/07/2026

EU – Armenia

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում պաշտպանական արդյունաբերության ֆորումում ստորագրվել են առնվազն 50 միլիարդ դոլարի համաձայնագրեր։

Այս մասին հաղորդում են թուրքական ԶԼՄ-ները։

Ըստ թերթի՝ պայմանագրերը վերաբերում են հակաօդային պաշտպանության համակարգերի, անօդաչու թռչող սարքերի ձեռքբերմանը և զենքի ու ռազմական տեխնիկայի համատեղ նախագծերի իրականացմանը։

ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն գագաթնաժողովի շրջանակներում հայտարարել է, որ դաշինքի 20 երկիր կմասնակցի «Drone Edge» նախաձեռնությանը, որը շրջանակում հաջորդ հինգ տարիների ընթացքում 40 միլիարդ դոլար կներդրվի ԱԹՍ-ների և դրանց դեմ պայքարի համակարգերի արտադրության մեջ։

Նա հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ի երկրները Անկարայի գագաթնաժողովում պաշտպանական ոլորտում կստորագրեն տասնյակ միլիարդ դոլարների պայմանագրեր։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիան և Հունգարիան հրաժարվել են Կիևին ռազմական աջակցությունից

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե մինչև ուրբաթ Արարատցեմենտը չվերագործարկվի, երկրում շինարարությունը կկանգնի

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com