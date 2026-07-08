08/07/2026

EU – Armenia

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը մտադիր է պաշտպանել իր տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրը և չունի հարձակողական գործողություններ ձեռնարկելու մտադրություն։

Նա այս հայտարարությունն արել է Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։

«Մեզ հետ մի՛ խաղացեք։ Մենք երբեք ոչ մեկի վրա չենք հարձակվի։ Մենք միայն կպաշտպանենք մեր կենսակերպը, մեր ժողովրդավարությունը և մեր տարածքը», – ընդգծել է Ռյուտեն։

Նրա խոսքով՝ ՆԱՏՕ-ն վարում է բացառապես պաշտպանական քաղաքականություն և շարունակում է հավատարիմ մնալ իր անդամ պետությունների կոլեկտիվ պաշտպանությանը։

Գլխավոր քարտուղարը նաև վստահություն է հայտնել, որ գագաթնաժողովի եզրափակիչ հռչակագրում Ռուսաստանը կնշվի որպես Դաշինքի անվտանգության համար երկարաժամկետ սպառնալիք։

«Հուսով եմ, որ այսօր բոլոր դաշնակիցները կրկին համատեղ կճանաչեն, որ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի տարածքի համար երկարաժամկետ սպառնալիք է», – ասել է նա։

Ռյուտեն նշել է, որ վերջնական փաստաթղթի վերջնական տարբերակը կհաստատվի գագաթնաժողովից հետո, սակայն, ըստ նրա, գործող համաձայնագրերը թույլ են տալիս ակնկալել համապատասխան ձևակերպման ներառում վերջնական հռչակագրում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիան և Հունգարիան հրաժարվել են Կիևին ռազմական աջակցությունից

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե մինչև ուրբաթ Արարատցեմենտը չվերագործարկվի, երկրում շինարարությունը կկանգնի

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com