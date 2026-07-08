«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

Գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն հայտարարել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը մտադիր է պաշտպանել իր տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրը և չունի հարձակողական գործողություններ ձեռնարկելու մտադրություն։
Նա այս հայտարարությունն արել է Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում։
«Մեզ հետ մի՛ խաղացեք։ Մենք երբեք ոչ մեկի վրա չենք հարձակվի։ Մենք միայն կպաշտպանենք մեր կենսակերպը, մեր ժողովրդավարությունը և մեր տարածքը», – ընդգծել է Ռյուտեն։
Նրա խոսքով՝ ՆԱՏՕ-ն վարում է բացառապես պաշտպանական քաղաքականություն և շարունակում է հավատարիմ մնալ իր անդամ պետությունների կոլեկտիվ պաշտպանությանը։
Գլխավոր քարտուղարը նաև վստահություն է հայտնել, որ գագաթնաժողովի եզրափակիչ հռչակագրում Ռուսաստանը կնշվի որպես Դաշինքի անվտանգության համար երկարաժամկետ սպառնալիք։
«Հուսով եմ, որ այսօր բոլոր դաշնակիցները կրկին համատեղ կճանաչեն, որ Ռուսաստանը ՆԱՏՕ-ի տարածքի համար երկարաժամկետ սպառնալիք է», – ասել է նա։
Ռյուտեն նշել է, որ վերջնական փաստաթղթի վերջնական տարբերակը կհաստատվի գագաթնաժողովից հետո, սակայն, ըստ նրա, գործող համաձայնագրերը թույլ են տալիս ակնկալել համապատասխան ձևակերպման ներառում վերջնական հռչակագրում։
Բաց մի թողեք
Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում
ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում
Բուլղարիան և Հունգարիան հրաժարվել են Կիևին ռազմական աջակցությունից