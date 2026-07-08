08/07/2026

EU – Armenia

Անհարմար բան է ստացվել․ Մակրոնն ուզում էր համբուրել Էրդողանի կնոջ ձեռքը, բայց․․․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անհարմար իրավիճակում է հայտնվել Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում ողջույնի ժամանակ։

Միջադեպը տեղի է ունեցել ընդունելության ժամանակ, որտեղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և նրա կինը՝ Էմինե Էրդողանը, ողջունում էին պետությունների ղեկավարներին և նրանց տիկնանց։

Հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Մակրոնը մոտենում Թուրքիայի առաջին տիկնոջը և ողջունում նրան։ Թուրքիայի առաջնորդի կնոջ ձեռքը սեղմելուց հետո Ֆրանսիայի նախագահը թեքվում է դեպի նրա ձեռքը, ենթադրաբար, քաղաքավարության ժեստի համար այն համբուրելու նպատակով։

Սակայն Էմինե Էրդողանը թույլ չի տվել Մակրոնին ավարտել իր ժեստը։ Նա ձգել է ձեռքը և Ֆրանսիայի նախագահին թույլ չի տվել մոտենալ դրան։

Այնուհետև ողջույնը շարունակվել է առանց ակնհայտ կոնֆլիկտի։

Տեսանյութը արագ տարածվել է սոցիալական ցանցերում և Telegram ալիքներում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Սամվել Տերտերյանը հաղթեց ադրբեջանցուն, նա Մ20 Եվրոպայի չեմպիոնն է․ Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. Արգենտինայի հավաքականը հաղթեց Եգիպտոսին և դուրս եկավ աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ. Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատ-Արմենիան» հաղթել է «Ռիգային» 2։0 հաշվով. Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե մինչև ուրբաթ Արարատցեմենտը չվերագործարկվի, երկրում շինարարությունը կկանգնի

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com