Անհարմար բան է ստացվել․ Մակրոնն ուզում էր համբուրել Էրդողանի կնոջ ձեռքը, բայց․․․ Տեսանյութ

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը անհարմար իրավիճակում է հայտնվել Անկարայում ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում ողջույնի ժամանակ։
Միջադեպը տեղի է ունեցել ընդունելության ժամանակ, որտեղ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և նրա կինը՝ Էմինե Էրդողանը, ողջունում էին պետությունների ղեկավարներին և նրանց տիկնանց։
Հրապարակված տեսանյութում երևում է, թե ինչպես է Մակրոնը մոտենում Թուրքիայի առաջին տիկնոջը և ողջունում նրան։ Թուրքիայի առաջնորդի կնոջ ձեռքը սեղմելուց հետո Ֆրանսիայի նախագահը թեքվում է դեպի նրա ձեռքը, ենթադրաբար, քաղաքավարության ժեստի համար այն համբուրելու նպատակով։
Սակայն Էմինե Էրդողանը թույլ չի տվել Մակրոնին ավարտել իր ժեստը։ Նա ձգել է ձեռքը և Ֆրանսիայի նախագահին թույլ չի տվել մոտենալ դրան։
Այնուհետև ողջույնը շարունակվել է առանց ակնհայտ կոնֆլիկտի։
Տեսանյութը արագ տարածվել է սոցիալական ցանցերում և Telegram ալիքներում։
Բաց մի թողեք
Սամվել Տերտերյանը հաղթեց ադրբեջանցուն, նա Մ20 Եվրոպայի չեմպիոնն է․ Լուսանկար
Մունդիալ – 2026. Արգենտինայի հավաքականը հաղթեց Եգիպտոսին և դուրս եկավ աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ. Լուսանկար
«Արարատ-Արմենիան» հաղթել է «Ռիգային» 2։0 հաշվով. Լուսանկար