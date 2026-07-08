«Հայաստան» խմբակցության ղեկավար, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը անդրադարձել է Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին՝ պնդելով, որ ընդդիմադիր գործիչների և իշխանության քննադատների նկատմամբ իրականացվող գործողությունները քաղաքական հետապնդումների դրսևորումներ են։
Օհանյանը նշել է, որ «Հայաստան» դաշինքի՝ օրեր առաջ տարածած հայտարարությունում ներկայացված դիրքորոշումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, իսկ Գագիկ Ծառուկյանին ԱԱԾ աշխատակիցների ուղեկցությամբ Քննչական կոմիտե տեղափոխելու և ապա կալանավորելու գործընթացը, նրա գնահատմամբ, ևս մեկ անգամ հաստատում է իշխանությունների գործելաոճը։
Նրա խոսքով՝ Ծառուկյանի նկատմամբ իրականացված գործողությունները, ինչպես նաև նախկինում ընդդիմադիր տարբեր շրջանակների, հասարակական գործիչների, հոգևորականների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ տեղի ունեցած գործընթացները քաղաքական հաշվեհարդարի բնույթ ունեն։
«Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները, որոնք երկիրը հասցրել են այս իրավիճակին, հանձնել են Արցախը և ճնշումներ են գործադրում ազգային արժեքներ կրող կառույցների ու մարդկանց նկատմամբ, շարունակում են թիրախավորել ցանկացած ընդդիմադիր գործչի կամ իշխանությանը քննադատող քաղաքացու»,- հայտարարել է Օհանյանը։
Նա հավելել է, որ հասարակության համար, իր կարծիքով, ակնհայտ է իշխանությունների գործելաոճը, և նման զարգացումներն անսպասելի չեն եղել։
Միաժամանակ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ, իր համոզմամբ, արդարության վերականգնման ժամանակը գալու է, և պատասխանատվության են ենթարկվելու այն անձինք, որոնք մասնակցում են նման գործընթացներին կամ տալիս են դրանց վերաբերյալ հրահանգներ։
Բաց մի թողեք
120 հազար հայերի բռնի տեղահանումը բացահայտել են միջազգային հանրության անգործությունը
Փաշինյանը, Էրդողանն ու Ալիևը դժգոհ են Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումից
Փաշինյանը խոստացել էր «գործել»․ Reuters-ը՝ Ծառուկյանի կալանավորման մասին