08/07/2026

EU – Armenia

Արդարության վերականգնման ժամանակը գալու է

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

«Հայաստան» խմբակցության ղեկավար, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը անդրադարձել է Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակին՝ պնդելով, որ ընդդիմադիր գործիչների և իշխանության քննադատների նկատմամբ իրականացվող գործողությունները քաղաքական հետապնդումների դրսևորումներ են։

Օհանյանը նշել է, որ «Հայաստան» դաշինքի՝ օրեր առաջ տարածած հայտարարությունում ներկայացված դիրքորոշումը շարունակում է մնալ ուժի մեջ, իսկ Գագիկ Ծառուկյանին ԱԱԾ աշխատակիցների ուղեկցությամբ Քննչական կոմիտե տեղափոխելու և ապա կալանավորելու գործընթացը, նրա գնահատմամբ, ևս մեկ անգամ հաստատում է իշխանությունների գործելաոճը։

Նրա խոսքով՝ Ծառուկյանի նկատմամբ իրականացված գործողությունները, ինչպես նաև նախկինում ընդդիմադիր տարբեր շրջանակների, հասարակական գործիչների, հոգևորականների և լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների նկատմամբ տեղի ունեցած գործընթացները քաղաքական հաշվեհարդարի բնույթ ունեն։

«Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները, որոնք երկիրը հասցրել են այս իրավիճակին, հանձնել են Արցախը և ճնշումներ են գործադրում ազգային արժեքներ կրող կառույցների ու մարդկանց նկատմամբ, շարունակում են թիրախավորել ցանկացած ընդդիմադիր գործչի կամ իշխանությանը քննադատող քաղաքացու»,- հայտարարել է Օհանյանը։

Նա հավելել է, որ հասարակության համար, իր կարծիքով, ակնհայտ է իշխանությունների գործելաոճը, և նման զարգացումներն անսպասելի չեն եղել։

Միաժամանակ «Հայաստան» խմբակցության ղեկավարը հայտարարել է, որ, իր համոզմամբ, արդարության վերականգնման ժամանակը գալու է, և պատասխանատվության են ենթարկվելու այն անձինք, որոնք մասնակցում են նման գործընթացներին կամ տալիս են դրանց վերաբերյալ հրահանգներ։

Բաց մի թողեք

1 min read

120 հազար հայերի բռնի տեղահանումը բացահայտել են միջազգային հանրության անգործությունը

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը, Էրդողանն ու Ալիևը դժգոհ են Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումից

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանը խոստացել էր «գործել»․ Reuters-ը՝ Ծառուկյանի կալանավորման մասին

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուպերհամակարգիչը կանխատեսել է՝ ով կհաղթի Մունդիալում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

120 հազար հայերի բռնի տեղահանումը բացահայտել են միջազգային հանրության անգործությունը

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՊՀ ռեկտորը ծանուցել է, որ այլևս դադարելու եմ դասավանդել

08/07/2026 infomitk@gmail.com