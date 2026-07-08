08/07/2026

EU – Armenia

Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել:

Այս մասին հայտնել են Քննչական կոմիտեից:

Մեր տեղեկություններով՝ կալանավորվածներն են ընկերության տնօրեններ Համլետ Թումանյանը և Ռոմա Կարապետյանը։

Հիշեցնենք՝ հուլիսի 6-ի վաղ առավոտից խուզարկություններ էին իրականացվել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը, «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի կազմում ընդգրկված գրեթե բոլոր ընկերություններում, ինչպես նաև այդ կազմակերպությունների տնօրենների բնակարաններում։

Ավելի ուշ՝ առանձնատան խուզարկության ավարտից հետո, Ծառուկյանը ձերբակալվել, տեղափոխվել էր Քննչական կոմիտե։

Հուլիսի 7-ին Ծառուկյանը կալանավորվել է երկու ամսով։

Կոմիտեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ տեղեկացրել էր, թե ինչի համար է մեղադրվում Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա հետ միաժամանակ ձերբակալվել է ևս մեկ անձ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Դատարանում միացրին ձայնագրությունները

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատախազությունը հայց է ներկայացրել Մանվել Գրիգորյանի ընտանիքին պատկանող ընկերության գույքը վերադարձնելու մասին

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին կտեղափոխեն «Կենտրոն» ՔԿՀ․ փաստաբան

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուպերհամակարգիչը կանխատեսել է՝ ով կհաղթի Մունդիալում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

120 հազար հայերի բռնի տեղահանումը բացահայտել են միջազգային հանրության անգործությունը

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՊՀ ռեկտորը ծանուցել է, որ այլևս դադարելու եմ դասավանդել

08/07/2026 infomitk@gmail.com