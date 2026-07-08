08/07/2026

EU – Armenia

Սուպերհամակարգիչը կանխատեսել է՝ ով կհաղթի Մունդիալում

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Ֆուտբոլային վիճակագրական հայտնի ընկերության Opta-ի սուպերհամակարգիչը վերանայել է 2026 թվականի աշխարհի առաջնության հաղթողի վերաբերյալ իր կանխատեսումները՝ հաշվի առնելով 1/8 եզրափակիչի արդեն կայացած հանդիպումների արդյունքները։

Նոր հաշվարկների համաձայն՝ մրցաշարի գլխավոր ֆավորիտի կարգավիճակը շարունակում է պահպանել Ֆրանսիայի հավաքականը։ «Եռագույնները» 1/8 եզրափակիչում նվազագույն հաշվով՝ 1։0, հաղթել են Պարագվային և շարունակում են պայքարը աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար։

Ֆրանսիայի ընտրանուն համապատասխանաբար հաջորդում են Իսպանիայի, Անգլիայի ու Արգենտինայի հավաքականները:

Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ : https://hraparak.am/am/post/0f73934f5e223fb7cc887d47054cb872

© 2008 – 2026 «Հրապարակ օրաթերթ»

Բաց մի թողեք

1 min read

Անհարմար բան է ստացվել․ Մակրոնն ուզում էր համբուրել Էրդողանի կնոջ ձեռքը, բայց․․․ Տեսանյութ

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սամվել Տերտերյանը հաղթեց ադրբեջանցուն, նա Մ20 Եվրոպայի չեմպիոնն է․ Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. Արգենտինայի հավաքականը հաղթեց Եգիպտոսին և դուրս եկավ աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ. Լուսանկար

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ծառուկյանին առնչվող վարույթի շրջանակում ևս երկու անձ է կալանավորվել

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սուպերհամակարգիչը կանխատեսել է՝ ով կհաղթի Մունդիալում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

120 հազար հայերի բռնի տեղահանումը բացահայտել են միջազգային հանրության անգործությունը

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՊՀ ռեկտորը ծանուցել է, որ այլևս դադարելու եմ դասավանդել

08/07/2026 infomitk@gmail.com