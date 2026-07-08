Սուպերհամակարգիչը կանխատեսել է՝ ով կհաղթի Մունդիալում

Ֆուտբոլային վիճակագրական հայտնի ընկերության Opta-ի սուպերհամակարգիչը վերանայել է 2026 թվականի աշխարհի առաջնության հաղթողի վերաբերյալ իր կանխատեսումները՝ հաշվի առնելով 1/8 եզրափակիչի արդեն կայացած հանդիպումների արդյունքները։
Նոր հաշվարկների համաձայն՝ մրցաշարի գլխավոր ֆավորիտի կարգավիճակը շարունակում է պահպանել Ֆրանսիայի հավաքականը։ «Եռագույնները» 1/8 եզրափակիչում նվազագույն հաշվով՝ 1։0, հաղթել են Պարագվային և շարունակում են պայքարը աշխարհի չեմպիոնի կոչման համար։
Ֆրանսիայի ընտրանուն համապատասխանաբար հաջորդում են Իսպանիայի, Անգլիայի ու Արգենտինայի հավաքականները:
Ամբողջական հոդվածը կարող եք կարդալ այս հասցեով՝ : https://hraparak.am/am/post/0f73934f5e223fb7cc887d47054cb872
© 2008 – 2026 «Հրապարակ օրաթերթ»
Բաց մի թողեք
Անհարմար բան է ստացվել․ Մակրոնն ուզում էր համբուրել Էրդողանի կնոջ ձեռքը, բայց․․․ Տեսանյութ
Սամվել Տերտերյանը հաղթեց ադրբեջանցուն, նա Մ20 Եվրոպայի չեմպիոնն է․ Լուսանկար
Մունդիալ – 2026. Արգենտինայի հավաքականը հաղթեց Եգիպտոսին և դուրս եկավ աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ. Լուսանկար