08/07/2026

EU – Armenia

Փաշինյանը խոստացել էր «գործել»․ Reuters-ը՝ Ծառուկյանի կալանավորման մասին

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Հայկական ընդդիմադիր կուսակցության առաջնորդը երեքշաբթի օրը երկու ամսով նկալանավորվեց, գրում է Reuters-ը՝ անդրադառնալով Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորմանը․

«Անցյալ ամիս վերընտրվելուց հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել էր գործել այն բանի դեմ, ինչը նա անվանել է «եռագլուխ պատերազմի լրտեսական կուսակցություն»՝ նկատի առնելով երեք հիմնական ընդդիմադիր ուժերը՝ «Հզոր Հայաստան», «Հայաստան» դաշինք և Ծառուկյանի «Բարգավաճ Հայաստան»։

Երկուշաբթի օրը քննիչները խուզարկել են Ծառուկյանի տունը և մոտ 70 այլ հասցեներ, որոնք կապված են նրա և նրա բիզնեսի հետ, որոնց թվում են՝ կոնյակի գործարան, ցեմենտի գործարան և մարզական համալիր»։

Reuters-ի հրապարակման մեջ հիշեցվում է․ «Ծառուկյանի փաստաբանները հայտարարել են, որ կբողոքարկեն ցանկացած դատավճիռ։

Ութ ընդդիմադիր ուժեր, որոնք պնդել էին, որ անցյալ ամսվա ընտրությունները կեղծվել են, դատապարտել են Ծառուկյանի կալանավորումը՝ դա համարելով քաղաքական դրդապատճառներով պայմանավորված»։

Հիշեցրել են նաև, որ ԿԸՀ-ն մերժել է ընդդիմության միջնորդությունը՝ չեղյալ համարելու ընտրությունների արդյունքները։

Բաց մի թողեք

1 min read

Փաշինյանը, Էրդողանն ու Ալիևը դժգոհ են Իսրայելի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումից

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբեն Վարդանյանի կինն ուղերձ է հղել

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նման մարդկանց վերջը շատ ավելի ծանր է լինելու

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մեզ հետ խաղեր չտաք»․ ՆԱՏՕ-ն պատերա՞զմ է հայտարարում Մոսկվային

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը հիմա էլ Իսպանիայի՞ն է «պատերազմ» հայտարարում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եթե մինչև ուրբաթ Արարատցեմենտը չվերագործարկվի, երկրում շինարարությունը կկանգնի

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողով․ շուրջ 50 մլրդ դոլարի համաձայնագրեր են ստորագրվել Թուրքիայում

08/07/2026 infomitk@gmail.com