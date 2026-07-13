13/07/2026

EU – Armenia

Ավտովթար Գյումրու կենտրոնում թիվ 20 երթուղային «Գազել»-ի մասնակցությամբ․ տուժածներ կան․ Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

Հուլիսի 13-ին՝ ժամը 11։30-ի սահմաններում, ավտովթար է տեղի ունեցել Գյումրու կենտրոնում։ Հաղթանակ-Սպանդարյան խաչմերուկում բախվել են թիվ 20 երթուղին սպասարկող «Գազել Նեքսթ» և «Լեքսուս» մակնիշի ավտոմեքենաները։

0.jpg (85 KB)9e7ba8eb-9e43-4fa3-85de-7b415d79f3c7.jpg (83 KB)0eca0f42-b948-4a8b-b7c1-4b5db309a544.jpg (87 KB)e209ee4e-8dcd-4642-a03c-faeb956d507b.jpg (94 KB)

Պատահարի հետևանքով դեպքի վայրից շտապօգնության մեքենաները տուժածների են տեղափոխել Գյումրի ԲԿ։

ՆԳՆ-ից հայտնել են, որ վթարի հետևանքով բուժօգնության է դիմել 5 անձ։

616719ee-dcfb-4edc-bcbb-1188f92c2ebd.jpg (88 KB)318a46ab-a6b8-46f0-9ef2-110abbfa1afd.jpg (80 KB)02358199-7633-416d-bb51-814ff7c59414.jpg (98 KB)

Գյումրի ԲԿ-ի փոխտնօրեն Արմեն Խաչատրյանն ասաց՝ ներկա պահին մեկ տուժած է հոսպիտալացվել. «Տուժածները ստացել են բուժօգնություն, տուն են գնացել, ԲԿ-ում գտնվող քաղաքացին ունի անրակների կոտրվածք։ Նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում»։

7ddf3695-3c48-4ad0-9504-ae12b74a0f22.jpg (84 KB)

Բաց մի թողեք

1 min read

Մերսման քողի տակ երեխաների նկատմամբ վտանգավոր գործողություննե՞ր․ նախարարությունը կուսումնասիրի աղմկահարույց տեսանյութերը

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական վթար Գեղարքունիքում, 6 ամսական տղա է կյանքից հեռացել, պայքարում են մյուսների կյանքի համար. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական վթար Չկալովկա բնակավայրի մոտակայքում․ ՆԳՆ-ն մանրամասներ է հայտնել. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սպանության փորձի գործով 8 անձի քրեական գործը դատարանում է

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոմիկ Մխիթարյանը նոր պաշտոն է ստացել

13/07/2026 infomitk@gmail.com