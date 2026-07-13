13/07/2026

EU – Armenia

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

Հնդկաստանը մերժել է Միացյալ Նահանգների հետ արագացված առեւտրային գործարք կնքելու Վաշինգտոնի ներկայացրած առաջարկը։ Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։

Նյու-Դելիում կայացած վերջին շփումների ընթացքում ամերիկյան կողմը չի կարողացել հաստատել ժամանակավոր տնտեսական փաթեթը։ Հնդկական կողմը հրաժարվել է դրանք ստորագրել, քանի որ Միացյալ Նահանգների կողմից դրանց կատարման համար որեւէ երաշխիք չի տրվել։

Հնդկական կողմը պահանջել է Չինաստանի համեմատ տարիֆային արտոնություններ եւ պաշտպանություն նոր հնարավոր մաքսերի՝ ապագայում կիրառումից։ Նյու-Դելիից հայտարարել են, որ իրենք մտադիր չեն գործարք կնքել հապշտապ կերպով, հաշվի չառնելով իրենց տնտեսական շահերը կամ բանակցել իրենց կարմիր գծերը մի կողմ դրած։ Ամերիկյան կողմը մեղադրում է հնդկականին ավելորդ արդյունաբերական հզորությունների եւ հարկադիր աշխատանքի նկատմամբ ոչ բավարար հսկողություն իրականացնելու մեջ։ Իսկ մաքսային արտոնությունները պետք է վաստակել ընդառաջ քայլերով։

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին

Բաց մի թողեք

1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խամենեիի որդին 90%-ով չկա. Թրամփը մի շարք հայտարարություններ է արել «Fox News»-ին տված հարցազրույցում

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեհրանը որևէ դեպքում թույլ չի տա ԱՄՆ-ին միջամտել Հորմուզի նեղուցի կառավարմանը․ Իրանի ԶՈՒ

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սպանության փորձի գործով 8 անձի քրեական գործը դատարանում է

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոմիկ Մխիթարյանը նոր պաշտոն է ստացել

13/07/2026 infomitk@gmail.com