Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

Հնդկաստանը մերժել է Միացյալ Նահանգների հետ արագացված առեւտրային գործարք կնքելու Վաշինգտոնի ներկայացրած առաջարկը։ Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։
Նյու-Դելիում կայացած վերջին շփումների ընթացքում ամերիկյան կողմը չի կարողացել հաստատել ժամանակավոր տնտեսական փաթեթը։ Հնդկական կողմը հրաժարվել է դրանք ստորագրել, քանի որ Միացյալ Նահանգների կողմից դրանց կատարման համար որեւէ երաշխիք չի տրվել։
Հնդկական կողմը պահանջել է Չինաստանի համեմատ տարիֆային արտոնություններ եւ պաշտպանություն նոր հնարավոր մաքսերի՝ ապագայում կիրառումից։ Նյու-Դելիից հայտարարել են, որ իրենք մտադիր չեն գործարք կնքել հապշտապ կերպով, հաշվի չառնելով իրենց տնտեսական շահերը կամ բանակցել իրենց կարմիր գծերը մի կողմ դրած։ Ամերիկյան կողմը մեղադրում է հնդկականին ավելորդ արդյունաբերական հզորությունների եւ հարկադիր աշխատանքի նկատմամբ ոչ բավարար հսկողություն իրականացնելու մեջ։ Իսկ մաքսային արտոնությունները պետք է վաստակել ընդառաջ քայլերով։
Բաց մի թողեք
Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել
Խամենեիի որդին 90%-ով չկա. Թրամփը մի շարք հայտարարություններ է արել «Fox News»-ին տված հարցազրույցում
Թեհրանը որևէ դեպքում թույլ չի տա ԱՄՆ-ին միջամտել Հորմուզի նեղուցի կառավարմանը․ Իրանի ԶՈՒ