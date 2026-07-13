13/07/2026

EU – Armenia

Թեհրանը որևէ դեպքում թույլ չի տա ԱՄՆ-ին միջամտել Հորմուզի նեղուցի կառավարմանը․ Իրանի ԶՈՒ

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

Իրանը որևէ դեպքում թույլ չի տա Միացյալ Նահանգներին միջամտել Հորմուզի նեղուցի կառավարմանը, հայտարարել է Իրանի զինված ուժերի կենտրոնական շտաբի (Խաթամ ​​ալ-Անբիա) խոսնակ Էբրահիմ Զոլֆաղարին։

Զոլֆաղարին նշել է, որ Վաշինգտոնի գործողությունները սպառնում են տարածաշրջանային անվտանգությանը, միջազգային առևտրին և նավագնացությանը, մինչդեռ որոշ երկրների համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ մեծացնում է Մերձավոր Արևելքում ավելի լայն պատերազմի ռիսկը։

Ըստ նրա՝ Իրանի զինված ուժերը կոշտ կարձագանքեն ամերիկյան զինվորականների ցանկացած գործողության, որը կխոչընդոտի առևտրային և նավթային նավերի անցումը Իրանի կողմից նշանակված երթուղիներից դուրս և առանց նրա զինված ուժերի թույլտվության։

Թեհրանը նաև զգուշացրել է տարածաշրջանի երկրներին, որ Միացյալ Նահանգներին ցանկացած ռազմական կամ լոգիստիկ աջակցություն կհամարվի Իսլամական Հանրապետության ինքնիշխանության և ազգային անվտանգության դեմ ուղղված գործողություն։ Իրանը մեղադրել է Միացյալ Նահանգներին ու նրա դաշնակիցներին հակամարտության հնարավոր սրման համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խամենեիի որդին 90%-ով չկա. Թրամփը մի շարք հայտարարություններ է արել «Fox News»-ին տված հարցազրույցում

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սպանության փորձի գործով 8 անձի քրեական գործը դատարանում է

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոմիկ Մխիթարյանը նոր պաշտոն է ստացել

13/07/2026 infomitk@gmail.com