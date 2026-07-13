Խամենեիի որդին 90%-ով չկա. Թրամփը մի շարք հայտարարություններ է արել «Fox News»-ին տված հարցազրույցում

Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեիի որդին 90%-ով չկա, ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը «Fox News»-ին տված հարցազրույցում։
– Ես սպանեցի Խոմեյնիին [Խամենեին], որը հանճարեղ, բայց խելագար գեներալ էր։ Սոլեյմանի – ես սպանեցի Սոլեյմանիին։
– Իրանը մի քանի րոպե էր հեռու միջուկային զենք ստեղծելուց։
– Խոմեյնին [Խամենեին] այլևս չկա, նրա որդին 90%-ով այլևս չկա։
– Իրանում գնաճը 350% է, 6 ամիս առաջ այն կազմում էր 5%։
Բաց մի թողեք
Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար
Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել
Թեհրանը որևէ դեպքում թույլ չի տա ԱՄՆ-ին միջամտել Հորմուզի նեղուցի կառավարմանը․ Իրանի ԶՈՒ