13/07/2026

EU – Armenia

Խամենեիի որդին 90%-ով չկա. Թրամփը մի շարք հայտարարություններ է արել «Fox News»-ին տված հարցազրույցում

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

Իրանի նախկին գերագույն առաջնորդ Սեյեդ Ալի Խամենեիի որդին 90%-ով չկա, ասել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը «Fox News»-ին տված հարցազրույցում։

– Ես սպանեցի Խոմեյնիին [Խամենեին], որը հանճարեղ, բայց խելագար գեներալ էր։ Սոլեյմանի – ես սպանեցի Սոլեյմանիին։

– Իրանը մի քանի րոպե էր հեռու միջուկային զենք ստեղծելուց։

– Խոմեյնին [Խամենեին] այլևս չկա, նրա որդին 90%-ով այլևս չկա։

– Իրանում գնաճը 350% է, 6 ամիս առաջ այն կազմում էր 5%։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թեհրանը որևէ դեպքում թույլ չի տա ԱՄՆ-ին միջամտել Հորմուզի նեղուցի կառավարմանը․ Իրանի ԶՈՒ

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սպանության փորձի գործով 8 անձի քրեական գործը դատարանում է

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոմիկ Մխիթարյանը նոր պաշտոն է ստացել

13/07/2026 infomitk@gmail.com