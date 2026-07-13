13/07/2026

EU – Armenia

Ռոմիկ Մխիթարյանը նոր պաշտոն է ստացել

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար է նշանակվել Ռոմիկ Մխիթարյանը, որն օրեր առաջ հրաժարական էր ներկայացրել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնից։

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Արմեն Փամբուխչյանը հուլիսի 13-ին Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանների աշխատակազմերին է ներկայացրել վարչական շրջանների նոր ղեկավարներին։

Մասնավորապես, Արմեն Փամբուխչյանը Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում ներկայացրել է վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Սաշա Կատվալյանին, որը մինչ այս ղեկավարում էր «Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում» հիմնարկը։

Շենգավիթ վարչական շրջանում էլ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալը ներկայացրել է վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Ռոմիկ Մխիթարյանին։

Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնը մինչ այս զբաղեցնում էր Տիգրան Գաբրիելյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հայաստանում մեկնարկել է ԵՄ նոր գործընկերության առաքելությունը. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանը դուրս է գալիս Եվրոպայի խորհրդից

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չմարսեցին տեղի ունեցածը․ Փաշինյանի հետ վիճած կնոջ հաստիքը կրճատեցին

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սպանության փորձի գործով 8 անձի քրեական գործը դատարանում է

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոմիկ Մխիթարյանը նոր պաշտոն է ստացել

13/07/2026 infomitk@gmail.com