Ռոմիկ Մխիթարյանը նոր պաշտոն է ստացել

Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավար է նշանակվել Ռոմիկ Մխիթարյանը, որն օրեր առաջ հրաժարական էր ներկայացրել Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնից։
«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալ Արմեն Փամբուխչյանը հուլիսի 13-ին Շենգավիթ և Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանների աշխատակազմերին է ներկայացրել վարչական շրջանների նոր ղեկավարներին։
Մասնավորապես, Արմեն Փամբուխչյանը Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանում ներկայացրել է վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Սաշա Կատվալյանին, որը մինչ այս ղեկավարում էր «Երևանի աղբահանության և սանիտարական մաքրում» հիմնարկը։
Շենգավիթ վարչական շրջանում էլ Երևանի քաղաքապետի առաջին տեղակալը ներկայացրել է վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավար Ռոմիկ Մխիթարյանին։
Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի պաշտոնը մինչ այս զբաղեցնում էր Տիգրան Գաբրիելյանը։
Բաց մի թողեք
Հայաստանում մեկնարկել է ԵՄ նոր գործընկերության առաքելությունը. Լուսանկար
Ադրբեջանը դուրս է գալիս Եվրոպայի խորհրդից
Չմարսեցին տեղի ունեցածը․ Փաշինյանի հետ վիճած կնոջ հաստիքը կրճատեցին