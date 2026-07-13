13/07/2026

EU – Armenia

«Փողով գրողը» արյանս մեջ չկա․ Սոֆյա Հովսեփյանը հայց է ներկայացրել Փաշինյանի դեմ. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

Հարգելինե՛րս, ինչպես և խոստացել էի, այսօր հայց եմ ներկայացրել ՀՀ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի դեմ՝ առ այն, որ նա բոլորիս, ովքեր չեն ընտրել ՔՊ-ին, անվանել է. «կաշառքով ընտրածներ», իսկ ՔՊ-ի ընտրողներին՝ «օրգանիկ ընտրողներ»:

Ցավոք, չկարողացանք հանդես գալ խմբային հայցով։

Ի դեպ, պահանջս մեկն է՝ զրպարտության հերքում։

Ինձ նրա (վստահ չեմ, թե իրենն է, գուցե բոլորիս գրպանից է) դրամական փոխհատուցումը պետք չէ։

Աշխատանքով ու արժանապատվությամբ եմ վաստակել և շարունակելու եմ նույն կերպ վաստակել ցմահ… («փողով գրողը» արյանս մեջ չկա)։

Այս մասին գրել է նախկին պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը՝ հրապարակելով այս տեսանյութը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ադրբեջանը, խաղացնելով, պարեցնելով, այնքան է «քշելու» ՔՊ-ին, մինչև իր պահանջները կատարվեն․ Աբրահամյան

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, որի հետ մեզ կապում են առանձնահատուկ հարաբերություններ. Զախարովա

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուրբաթ օրը հուլիսի 15-ն էր։ Արմենին դուրս տարան բանտից ու էլ հետ չբերեցին․ Մելիքյան. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սպանության փորձի գործով 8 անձի քրեական գործը դատարանում է

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոմիկ Մխիթարյանը նոր պաշտոն է ստացել

13/07/2026 infomitk@gmail.com