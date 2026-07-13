«Փողով գրողը» արյանս մեջ չկա․ Սոֆյա Հովսեփյանը հայց է ներկայացրել Փաշինյանի դեմ. Տեսանյութ

Հարգելինե՛րս, ինչպես և խոստացել էի, այսօր հայց եմ ներկայացրել ՀՀ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցրած Նիկոլ Վովայի Փաշինյանի դեմ՝ առ այն, որ նա բոլորիս, ովքեր չեն ընտրել ՔՊ-ին, անվանել է. «կաշառքով ընտրածներ», իսկ ՔՊ-ի ընտրողներին՝ «օրգանիկ ընտրողներ»:
Ցավոք, չկարողացանք հանդես գալ խմբային հայցով։
Ի դեպ, պահանջս մեկն է՝ զրպարտության հերքում։
Ինձ նրա (վստահ չեմ, թե իրենն է, գուցե բոլորիս գրպանից է) դրամական փոխհատուցումը պետք չէ։
Աշխատանքով ու արժանապատվությամբ եմ վաստակել և շարունակելու եմ նույն կերպ վաստակել ցմահ… («փողով գրողը» արյանս մեջ չկա)։
Այս մասին գրել է նախկին պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը՝ հրապարակելով այս տեսանյութը։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանը, խաղացնելով, պարեցնելով, այնքան է «քշելու» ՔՊ-ին, մինչև իր պահանջները կատարվեն․ Աբրահամյան
Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է, որի հետ մեզ կապում են առանձնահատուկ հարաբերություններ. Զախարովա
Ուրբաթ օրը հուլիսի 15-ն էր։ Արմենին դուրս տարան բանտից ու էլ հետ չբերեցին․ Մելիքյան. Լուսանկար