13/07/2026

EU – Armenia

2025-ի ընթացքում ՊԵԿ-ը հարկային մարմին-հարկ վճարող քննարկումների շրջանակում գույքագրել է մի շարք խնդիրներ. դրանց զգալի մասը կանոնակարգվել է. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 13/07/2026 1 min read

ՊԵԿ-ը հարկ վճարողներին զգուշացնում է. «2025 թվականի ընթացքում Պետական եկամուտների կոմիտեն հարկային մարմին-հարկ վճարող քննարկումների շրջանակում ուսումնասիրել և գույքագրել է գործնականում առաջացած մի շարք խնդիրներ, որոնց զգալի մասն արդեն իսկ կանոնակարգվել է այս տարվա ընթացքում։

Իսկ մի շարք պարզեցումներ ուժի մեջ կմտնեն 2027 թվականի հունվարի 1-ից»։

Մանրամասները՝ տեսանյութում:

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երիտասարդ զույգը Գառնիում «մեղրի մոլորակ» է ստեղծել. Տեսանյութ, Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նոր կանոններ չափիչ սարքերի համար․ ինչ է փոխվում քաղաքացիների և բիզնեսի համար

13/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վարչապետը նախագահին վերջնագիր է ներկայացրել

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վանաձորի սպանության փորձի գործով 8 անձի քրեական գործը դատարանում է

13/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռոմիկ Մխիթարյանը նոր պաշտոն է ստացել

13/07/2026 infomitk@gmail.com