2025-ի ընթացքում ՊԵԿ-ը հարկային մարմին-հարկ վճարող քննարկումների շրջանակում գույքագրել է մի շարք խնդիրներ. դրանց զգալի մասը կանոնակարգվել է. Տեսանյութ

ՊԵԿ-ը հարկ վճարողներին զգուշացնում է. «2025 թվականի ընթացքում Պետական եկամուտների կոմիտեն հարկային մարմին-հարկ վճարող քննարկումների շրջանակում ուսումնասիրել և գույքագրել է գործնականում առաջացած մի շարք խնդիրներ, որոնց զգալի մասն արդեն իսկ կանոնակարգվել է այս տարվա ընթացքում։
Իսկ մի շարք պարզեցումներ ուժի մեջ կմտնեն 2027 թվականի հունվարի 1-ից»։
Մանրամասները՝ տեսանյութում:
Բաց մի թողեք
Հնդկաստանը մերժել է ԱՄՆ-ին, կհամագործակցի ԵՄ-ի հետ. Լուսանկար
Երիտասարդ զույգը Գառնիում «մեղրի մոլորակ» է ստեղծել. Տեսանյութ, Լուսանկար
Նոր կանոններ չափիչ սարքերի համար․ ինչ է փոխվում քաղաքացիների և բիզնեսի համար