ԱԺ-ում ես աշխատավարձ չեմ ստանալու, հրաժարվելու եմ, իսկ պարգևավճար չի ստանալու ամբողջ խմբակցությունը։
Այսօր դատարանի բակում լրագրողներին ասել է «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանը։
Նա նշել է, որ ամենայն հավանականությամբ ինքն է ղեկավարելու խմբակցությունը։
Ինչ վերաբերում է ԱԺ ընդդիմադիր փոխնախագահի թեկնածուին, Նարեկ Կարապետյանը նշել է, որ դեռեւս վերջնական որոշում չունեն՝ թեկնածու կառաջադրեն, թե ոչ։
Բաց մի թողեք
«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար
«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության պատգամավոր Հայկ Սուքիասյանը ազատ արձակվեց դատական նիստերի դահլիճից. Լուսանկար
2026 թվականի յոթ ամիսների ընթացքում ՀՀ 30 զինվոր է մահացել