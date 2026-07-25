25/07/2026

EU – Armenia

Ես աշխատավարձ չեմ ստանալու, հրաժարվելու եմ, իսկ պարգևավճար չի ստանալու ամբողջ խմբակցությունը

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

ԱԺ-ում ես աշխատավարձ չեմ ստանալու, հրաժարվելու եմ, իսկ պարգևավճար չի ստանալու ամբողջ խմբակցությունը։

Այսօր դատարանի բակում լրագրողներին ասել է «Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության անդամ Նարեկ Կարապետյանը։

Նա նշել է, որ ամենայն հավանականությամբ ինքն է ղեկավարելու խմբակցությունը։

Ինչ վերաբերում է ԱԺ ընդդիմադիր փոխնախագահի թեկնածուին, Նարեկ Կարապետյանը նշել է, որ դեռեւս վերջնական որոշում չունեն՝ թեկնածու կառաջադրեն, թե ոչ։

Բաց մի թողեք

1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուժեղ Հայաստան» կուսակցության պատգամավոր Հայկ Սուքիասյանը ազատ արձակվեց դատական նիստերի դահլիճից. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

2026 թվականի յոթ ամիսների ընթացքում ՀՀ 30 զինվոր է մահացել

24/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

10 քաղաքացի «սուր աղիքային վարակ»-ով դիմել է ԲԿ-ներ. ՍԱՏՄ-ն «Արմենիա Մարիոթ»-ում վերահսկողություն կիրականացնի

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Լքված շենքերի» ճակատագիրը կհստակեցվի․ ինչպես է հաստատվելու շինության՝ շահագործման համար ոչ պիտանի լինելը. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայ գրոսմայստեր Վլադիմիր Հակոբյանը՝ 2026-ի շախմատի ԱՄՆ-ի վետերանների չեմպիոն. Լուսանկար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորից ավելի է հետաքրքրված միջուկային զենքով

25/07/2026 infomitk@gmail.com