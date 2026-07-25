2026-ի առաջին կիսամյակի առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում ՀԷՑ-ն արդեն 13-րդ տեղում է․ Պետրոսյան

Ժամանակավոր կառավարման շուրջ մեկ տարվա ընթացքում ՀԷՑ-ը 1.000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում իր դիրքերը բարելավվել է ամբողջ 8 հորիզոնականով՝ ցանկում 21-րդ տեղից բարձրանալով 13-րդ տեղը։
Այս մասին սոցցանցի իր էջում գրել է ՀԷՑ-ի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։
«2025թ. առաջին կիսամյակի արդյունքներով (մինչև վարչական վարույթի հարուցումը) խոշոր հարկատուների ցանկում ՀԷՑ-ը զբաղեցնում էր 21-րդ տեղը (7,8 մլրդ ՀՀ դրամ վճարած հարկերով), իսկ արդեն 2026թ. նույն շրջանում վճարած հարկուտուրքերի հանրագումարով՝ շուրջ 12,6 մլրդ ՀՀԴ, ցանկում ՀԷՑ-ն զբաղեցրել է 13-րդ հորիզոնականը։
Շնորհավորում եմ ՀԷՑ-ի ողջ անձնակազմին այս պատվաբեր ցուցանիշի արձանագրման առիթով և շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հազարավոր պետականակենտրոն ու բարեխիղճ աշխատակիցներին. սա բոլորիս հանձնառության ու նվիրումի ցուցիչն է՝ հանդեպ Հայաստանի Հանրապետության ու մեր ժողովրդի»,- ասվում է գրառման մեջ։
Բաց մի թողեք
Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները
Տնտեսական լուրջ դժվարություններ են սպասվում
ԱՄՆ-ն առևտրային հետաքննություն է սկսում ԵՄ-ի դեմ խոշոր տեխնոլոգիական տուգանքների պատճառով