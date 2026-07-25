25/07/2026

EU – Armenia

2026-ի առաջին կիսամյակի առաջին 1000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում ՀԷՑ-ն արդեն 13-րդ տեղում է․ Պետրոսյան

infomitk@gmail.com 25/07/2026 1 min read

Ժամանակավոր կառավարման շուրջ մեկ տարվա ընթացքում ՀԷՑ-ը 1.000 խոշոր հարկ վճարողների ցանկում իր դիրքերը բարելավվել է ամբողջ 8 հորիզոնականով՝ ցանկում 21-րդ տեղից բարձրանալով 13-րդ տեղը։

Այս մասին սոցցանցի իր էջում գրել է ՀԷՑ-ի ժամանակավոր կառավարիչ Ռոմանոս Պետրոսյանը։

«2025թ. առաջին կիսամյակի արդյունքներով (մինչև վարչական վարույթի հարուցումը) խոշոր հարկատուների ցանկում ՀԷՑ-ը զբաղեցնում էր 21-րդ տեղը (7,8 մլրդ ՀՀ դրամ վճարած հարկերով), իսկ արդեն 2026թ. նույն շրջանում վճարած հարկուտուրքերի հանրագումարով՝ շուրջ 12,6 մլրդ ՀՀԴ, ցանկում ՀԷՑ-ն զբաղեցրել է 13-րդ հորիզոնականը։

Շնորհավորում եմ ՀԷՑ-ի ողջ անձնակազմին այս պատվաբեր ցուցանիշի արձանագրման առիթով և շնորհակալություն եմ հայտնում մեր հազարավոր պետականակենտրոն ու բարեխիղճ աշխատակիցներին. սա բոլորիս հանձնառության ու նվիրումի ցուցիչն է՝ հանդեպ Հայաստանի Հանրապետության ու մեր ժողովրդի»,- ասվում է գրառման մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տնտեսական լուրջ դժվարություններ են սպասվում

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱՄՆ-ն առևտրային հետաքննություն է սկսում ԵՄ-ի դեմ խոշոր տեխնոլոգիական տուգանքների պատճառով

25/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը մեղադրել է ԵՄ-ին՝ ԱՄՆ-ին ու Իսրայելին աջակցելու համար

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սա հրաշալի տարիք է. Լուսինե Թովմասյան. Լուսանկարներ

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեւանի սկանդալային սպանության գործով Նորատուսցի Արայի որդին արդարացվեց ամենածանր հոդվածներով

25/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանն առաջարկել է ավելացնել Հայաստան արտահանվող գազի ծավալները

25/07/2026 infomitk@gmail.com