03/08/2026

EU – Armenia

Հիմա ասում եմ՝ ինչ է լինելու տարվա վերջում. Երեք խնդիր, որ կարող է լուծել այս խորհրդարանը. Նարեկ Կարապետյան

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Ազգային ժողովում «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանն անդրադարձել է գյուղատնտեսության ոլորտում առկա խնդիրներին և արտաքին տնտեսական հարաբերությունների հնարավոր հետևանքներին։

Նրա խոսքով՝ գյուղատնտեսությամբ զբաղվում են հարյուր հազարավոր քաղաքացիներ, որոնք այս պահին կանգնած են մի շարք դժվարությունների առաջ։ Կարապետյանը նշել է, որ երկրի կարևոր տնտեսական գործընկերոջ հետ հարաբերությունների լարվածությունը կարող է լրացուցիչ խնդիրներ ստեղծել, իսկ տարեվերջին իրավիճակը, ըստ նրա, կարող է ավելի բարդանալ։

«Հնչել են տարբեր հայտարարություններ և պատասխաններ, որոնք, ամենայն հավանականությամբ, խնդրի լուծման չեն տանում»,– ասել է պատգամավորը։

Միաժամանակ նա ընդգծել է, որ հայկական քաղաքական միտքը կարող է գտնել ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու ճանապարհներ և կարգավորել հարաբերությունները։

«Մեր շատ կոլեգաներ ասացին՝ ինչո՞ւ եք ժողովրդին լարում այս հարցով։ Եկեք չլարենք։ Մենք ունենք առաջարկ՝ 1 օրենքով այդ հարցը լուծվում է։ Եկեք ընդունենք օրենք, որով իրավունք չենք տալիս ադրբեջանցիներին 10 օրից ավելի գտնվել մեր երկրում և ունենալ գույք կամ հող մեր երկրում, դրանով մեր հարցերը սպառվում են»,- ասաց Կարապետյանը։

Հավելեց, որ Թուրքիան նման օրենք ունի Հայաստանի մասին՝ ՀՀ քաղաքացիներն իրավունք չունեն այնտեղ հող գնելու։

«Ուժեղ Հայաստան» խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու ԱԺ նախագահի պաշտոնում Ռուբինյանի թեկնածությանը:

Այս մասին ԱԺ-ում հայտարարեց «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ճգնաժամերը հնարավոր չէ հաղթահարել հռետորական կոչերով

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

9-րդ գումարման Ազգային ժողովը լեգիտիմության լրջագույն խնդիր ունի. Հանրային Դաշինք

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ներկայացրեք հրաժարական եւ ներողություն խնդրեք հայ ժողովրդից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է հանել Արցախի դրոշները

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com