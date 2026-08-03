03/08/2026

EU – Armenia

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Գարիկ Բոշյանը նշանակվել է Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ կառավարիչ։

Այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։

«Հիշեցնեմ, որ Գլխավոր դատախազության միջնորդության հիման վրա և Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ ընկերության բաժնետոմսերը հանձնվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարմանն ու պահպանմանը՝ ի դեմս էկոնոմիկայի նախարարության»,- ֆեյսբուքի իր էջում գրել է Պապոյանը։

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել

Բաց մի թողեք

1 min read

Yandex Go-ն գործարկել է ուղեկիցների հետ միջքաղաքային ուղևորությունները. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ցանկապատի հետևում. Եվրոպայի մրցավազքը գենետիկորեն խմբագրված մշակաբույսերի համար

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շոգ եղանակին՝ առավել զգոնություն. ՍԱՏՄ-ի կոչը հանրային սննդի ոլորտի ներկայացուցիչներին և միջոցառումների կազմակերպիչներին

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է հանել Արցախի դրոշները

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com