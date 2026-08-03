«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

Գարիկ Բոշյանը նշանակվել է Երևանի Արարատ կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատ ԲԲԸ կառավարիչ։
Այս մասին հայտնել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։
«Հիշեցնեմ, որ Գլխավոր դատախազության միջնորդության հիման վրա և Հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմամբ ընկերության բաժնետոմսերը հանձնվել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարմանն ու պահպանմանը՝ ի դեմս էկոնոմիկայի նախարարության»,- ֆեյսբուքի իր էջում գրել է Պապոյանը։
Բաց մի թողեք
Yandex Go-ն գործարկել է ուղեկիցների հետ միջքաղաքային ուղևորությունները. Լուսանկար
Ցանկապատի հետևում. Եվրոպայի մրցավազքը գենետիկորեն խմբագրված մշակաբույսերի համար
Շոգ եղանակին՝ առավել զգոնություն. ՍԱՏՄ-ի կոչը հանրային սննդի ոլորտի ներկայացուցիչներին և միջոցառումների կազմակերպիչներին