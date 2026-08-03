03/08/2026

EU – Armenia

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Թեհրանն ունի ապացույցներ, որ Ուկրաինայի զինված ուժերի կողմից Կասպից ծովում իրանական նավի վրա հարվածը «դիտավորյալ էր», հայտարարել է Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Էսմայիլ Բաղային։

«Ըստ ուկրաինացի պաշտոնյաների՝ այս միջադեպը դիտավորյալ չէր, սակայն առկա ապացույցները ցույց են տալիս, որ հարձակումը դիտավորյալ էր», – պնդել է Բաղային։

Նա հայտարարել է, որ Թեհրանը կձեռնարկի բոլոր «անհրաժեշտ միջոցները»՝ Ուկրաինային «պատասխանատու դարձնելու իր գործողությունների համար» և նմանատիպ միջադեպերի կրկնությունը կանխելու համար։

Հուլիսի 25-ին Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ Ուկրաինան հարվածել է իր նավին Կասպից ծովում՝ Ռուսաստանի տարածքային ջրերում, որի հետևանքով զոհվել է անձնակազմի անդամ։

Ավելի ուշ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին իր ուկրաինացի գործընկեր Անդրեյ Սիբիգային ասել է, որ Կիևը պետք է փոխհատուցի իրանական նավին պատճառված վնասը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պենտագոնը քննարկում է Իրանի վրա ոչ ավանդական ճնշման միջոցներ․ CNN

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

CDU-ի ղեկավարությունը քննարկում է Ֆրիդրիխ Մերցի հրաժարականի հարցը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը մահապատժի է ենթարկել 2 տղամարդկանց, որոնք մեղադրվում են Իսրայելի հետախուզության համար աշխատելու մեջ

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է հանել Արցախի դրոշները

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com