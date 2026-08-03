03/08/2026

EU – Armenia

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Իսրայելում եւ Մերձավոր Արեւելյան մի շարք այլ երկրներում գտնվող ամերիկյան դեսպանատները հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից՝ Իրանի հետ հակամարտության «պոտենցիալ անկանխատեսելի հնարավոր էսկալացիայի» հանգամանքով պայմանավորված։

Այս մասին հայտնում է The Times of Israel պարբերականը։ «Իրանական վարչակարգը շարունակում է մնալ անկանխատեսելի, ինչի մասին վկայում են վերջինիս՝ առանց նախազգուշացման ռեգիոնի տարբեր շրջանների վրա հարձակում իրականացնելու եւ հարձակումների աշխարհագրությունը ընդլայնելու եւ այնպիսի շրջանների ընդգրկելու նրա որոշումը, որպիսիք նախկինում հարձակումների չեն ենթարկվել՝ ինչպես օրինակ Եգիպտոսն է»,- ասված է հայտարարության մեջ։

ԱՄՆ քաղաքացիները, ովքեր մտադիր են տարանցման համար այցելել Մերձավոր Արեւելք կամ պատրաստվում են ուղեւորություն կատարել նշված ռեգիոն, ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունները հորդորել են վերանայել իրենց պլանները։ Միաժամանակ նաեւ հաղորդվել է, որ դեսպանատները շարունակում են մնալ բաց եւ աշխատել՝ սովորական ամերիկացի քաղաքացիների համար՝ վիզային եւ այլ ծառայություններ մատուցելու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Սաակաշվիլին իրեն համեմատել է Ոդիսևսի հետ՝ հայտարարելով Վրաստան վերադառնալու առաքելության մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության առաջարկը նոր խորհրդարանին հետևյալն է` մոռանանք անցյալը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com