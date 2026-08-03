Իսրայելում եւ Մերձավոր Արեւելյան մի շարք այլ երկրներում գտնվող ամերիկյան դեսպանատները հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից՝ Իրանի հետ հակամարտության «պոտենցիալ անկանխատեսելի հնարավոր էսկալացիայի» հանգամանքով պայմանավորված։
Այս մասին հայտնում է The Times of Israel պարբերականը։ «Իրանական վարչակարգը շարունակում է մնալ անկանխատեսելի, ինչի մասին վկայում են վերջինիս՝ առանց նախազգուշացման ռեգիոնի տարբեր շրջանների վրա հարձակում իրականացնելու եւ հարձակումների աշխարհագրությունը ընդլայնելու եւ այնպիսի շրջանների ընդգրկելու նրա որոշումը, որպիսիք նախկինում հարձակումների չեն ենթարկվել՝ ինչպես օրինակ Եգիպտոսն է»,- ասված է հայտարարության մեջ։
ԱՄՆ քաղաքացիները, ովքեր մտադիր են տարանցման համար այցելել Մերձավոր Արեւելք կամ պատրաստվում են ուղեւորություն կատարել նշված ռեգիոն, ամերիկյան դիվանագիտական ներկայացուցչությունները հորդորել են վերանայել իրենց պլանները։ Միաժամանակ նաեւ հաղորդվել է, որ դեսպանատները շարունակում են մնալ բաց եւ աշխատել՝ սովորական ամերիկացի քաղաքացիների համար՝ վիզային եւ այլ ծառայություններ մատուցելու համար։
Բաց մի թողեք
Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել
Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին
Սաակաշվիլին իրեն համեմատել է Ոդիսևսի հետ՝ հայտարարելով Վրաստան վերադառնալու առաքելության մասին