03/08/2026

EU – Armenia

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Ամերիկացի հայտնի գործարար եւ մեծահարուստ Իլոն Մասկը խոսել է Եվրամիության երկրներում դեմոգրաֆիկ՝ օրեցօր խորացող ճգնաժամի մասին։

Նա հայտարարել է, որ Արեւմտյան ճամբարի երկրներում կարող է առաջանալ բնակչության «վերացման» վտանգ։

«Եվրամիության քսանյոթ երկրներից քսանմեկում մահացությունը գերազանցում է ծնելիության ցուցանիշներին։ Նրանք (Արեւմտյան երկրները) գնում են դեպի վերացում»,- սոցկայքի իր էջում գրել է Մասկը։ Այդ կերպ նա արձագանքել է ՄԱԿ կողմից աշխարհի առաջատար երկրներում, ներառյալ՝ Մեծ Բրիտանիայում, Հարավային Կորեայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Միացյալ Նահանգներում եւ Ճապոնիայում ծնելիության մասին հրապարակած տվյալներին, որոնք վկայում են, որ ծնելիությունը հաստատուն կերպով նվազում է սկսած 1950-ական թվականներից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Սաակաշվիլին իրեն համեմատել է Ոդիսևսի հետ՝ հայտարարելով Վրաստան վերադառնալու առաքելության մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության առաջարկը նոր խորհրդարանին հետևյալն է` մոռանանք անցյալը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com