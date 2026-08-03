Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

Ամերիկացի հայտնի գործարար եւ մեծահարուստ Իլոն Մասկը խոսել է Եվրամիության երկրներում դեմոգրաֆիկ՝ օրեցօր խորացող ճգնաժամի մասին։
Նա հայտարարել է, որ Արեւմտյան ճամբարի երկրներում կարող է առաջանալ բնակչության «վերացման» վտանգ։
«Եվրամիության քսանյոթ երկրներից քսանմեկում մահացությունը գերազանցում է ծնելիության ցուցանիշներին։ Նրանք (Արեւմտյան երկրները) գնում են դեպի վերացում»,- սոցկայքի իր էջում գրել է Մասկը։ Այդ կերպ նա արձագանքել է ՄԱԿ կողմից աշխարհի առաջատար երկրներում, ներառյալ՝ Մեծ Բրիտանիայում, Հարավային Կորեայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Միացյալ Նահանգներում եւ Ճապոնիայում ծնելիության մասին հրապարակած տվյալներին, որոնք վկայում են, որ ծնելիությունը հաստատուն կերպով նվազում է սկսած 1950-ական թվականներից։
Բաց մի թողեք
Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից
Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին
Սաակաշվիլին իրեն համեմատել է Ոդիսևսի հետ՝ հայտարարելով Վրաստան վերադառնալու առաքելության մասին