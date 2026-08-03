03/08/2026

EU – Armenia

Ողբերգական դեպք Արմավիրի մարզում․ ջրատարից տղամարդու մարմին է դուրս բերվել

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Օգոստոսի 2-ին, ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։

Ժամը 13։55-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Նոր Կեսարիա գյուղով հոսող ջրատարում հավանաբար քաղաքացի է ջրահեղձ եղել։

Փրկարարները, պարեկները, համայնքային ոստիկաններն ու քաղաքացիները մի քանի ժամ որոնողական աշխատանքների արդյունքում ջրատարում հայտնաբերել են 75-ամյա Համլետ Բաղդասարյանի ջրահեղձ եղած մարմինը և դուրս բերել այնտեղից։

Բաց մի թողեք

1 min read

Խոշոր ու շղթայական ավտովթար՝ Երևանում. կան վիրավորներ․ Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր վթար Կոտայքում․ հարսանիքի մեկնող «Mercedes G»-ն կողաշրջվել է, կան վիրավորներ․ Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սևանում 24-ամյա երիտասարդ է խեղդվել․ հայտնի է ինքնությունը

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իշխանության առաջարկը նոր խորհրդարանին հետևյալն է` մոռանանք անցյալը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մասկը ժողովրդագրական աղետ է կանխատեսել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հորդորել են իրենց քաղաքացիներին հեռանալ ռեգիոնից

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Դա լինելու էր զանգվածային հարձակում, ասացին՝ «Խնդրում եմ, մի՛ արեք»․ Թրամփը՝ Իրանի մասին

03/08/2026 infomitk@gmail.com