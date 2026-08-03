Ողբերգական դեպք Արմավիրի մարզում․ ջրատարից տղամարդու մարմին է դուրս բերվել

Օգոստոսի 2-ին, ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Արմավիրի մարզում։
Ժամը 13։55-ի սահմաններում ՀՀ ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Նոր Կեսարիա գյուղով հոսող ջրատարում հավանաբար քաղաքացի է ջրահեղձ եղել։
Փրկարարները, պարեկները, համայնքային ոստիկաններն ու քաղաքացիները մի քանի ժամ որոնողական աշխատանքների արդյունքում ջրատարում հայտնաբերել են 75-ամյա Համլետ Բաղդասարյանի ջրահեղձ եղած մարմինը և դուրս բերել այնտեղից։
Բաց մի թողեք
Խոշոր ու շղթայական ավտովթար՝ Երևանում. կան վիրավորներ․ Լուսանկար
Խոշոր վթար Կոտայքում․ հարսանիքի մեկնող «Mercedes G»-ն կողաշրջվել է, կան վիրավորներ․ Լուսանկար
Սևանում 24-ամյա երիտասարդ է խեղդվել․ հայտնի է ինքնությունը