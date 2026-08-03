03/08/2026

EU – Armenia

Ով է հանել Արցախի դրոշները

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

ԱԺ «Հայաստան» խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում պայքար է սկսվել Արցախի դրոշի դեմ։ Նրա խոսքով՝ ընդդիմադիրների սեղաններից և այլ վայրերից Արցախի դրոշները հեռացվել են առանց նախազգուշացման։

«Մենք չպետք է վերածենք սա դրոշամարտի, երբ մի կողմը տեղադրում է, մյուսը՝ հանում։ Պետք է կառուցենք այնպիսի երկիր, որտեղ Արցախի դրոշի գոյությունը որևէ մեկի համար խնդիր չի լինի»,- ասել է Վարդանյանը։

Նա ընդգծել է, որ Արցախի դրոշն իրենց համար արժեք է, և այն պահում են է թե՛ գրասենյակում, թե՛ աշխատասենյակներում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Հռոմն առաջարկել է միգրանտների պահման կենտրոններ ստեղծել Հայաստանում և այլ երկրներում

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կաթողիկոսն ինչ է ասել ընդդիմությանը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Վահագն Ալեքսանյանը մարզվում էր հենց իր նախկին կուսակցության ԲՀԿ մաս կազմող «Մուլտի Ուելնեսու՞մ»

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է հանել Արցախի դրոշները

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com