03/08/2026

EU – Armenia

Ով է սպանված ֆուտբոլիստը. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Բրազիլիայի Մասեյո քաղաքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մահացել է «Սենտրո Սպորտիվո Ալագոանո» ակումբի երիտասարդական թիմի 15-ամյա ֆուտբոլիստ Միքայել Լեանդրո դա Սիլվան։

Տեղեկությունների համաձայն՝ ընկերական հանդիպման ընթացքում հնչել են կրակոցներ, որոնք, ըստ նախնական տվյալների, արձակել են թմրանյութերի շրջանառությամբ զբաղվող խմբավորումների ներկայացուցիչներ։ Հարձակման հետևանքով պատանի ֆուտբոլիստը մահացու վիրավորում է ստացել, իսկ մի քանի այլ անձինք նույնպես հրազենային վնասվածքներ են ստացել։

Ակումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ ցավակցություն հայտնելով Միքայելի ընտանիքին և հարազատներին։

Իրավապահ մարմինները շարունակում են դեպքի հանգամանքների ուսումնասիրությունը։

Ով է սպանված ֆուտբոլիստը

Բաց մի թողեք

1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Քամու ուժգնացում է սպասվում․ եղանակն այս օրերին

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից հեռացել է ԱԺ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի հայրը․ Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է հանել Արցախի դրոշները

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com