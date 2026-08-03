Ով է սպանված ֆուտբոլիստը. Լուսանկար

Բրազիլիայի Մասեյո քաղաքում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով մահացել է «Սենտրո Սպորտիվո Ալագոանո» ակումբի երիտասարդական թիմի 15-ամյա ֆուտբոլիստ Միքայել Լեանդրո դա Սիլվան։
Տեղեկությունների համաձայն՝ ընկերական հանդիպման ընթացքում հնչել են կրակոցներ, որոնք, ըստ նախնական տվյալների, արձակել են թմրանյութերի շրջանառությամբ զբաղվող խմբավորումների ներկայացուցիչներ։ Հարձակման հետևանքով պատանի ֆուտբոլիստը մահացու վիրավորում է ստացել, իսկ մի քանի այլ անձինք նույնպես հրազենային վնասվածքներ են ստացել։
Ակումբը հանդես է եկել հայտարարությամբ՝ ցավակցություն հայտնելով Միքայելի ընտանիքին և հարազատներին։
Իրավապահ մարմինները շարունակում են դեպքի հանգամանքների ուսումնասիրությունը։
Բաց մի թողեք
ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP
Քամու ուժգնացում է սպասվում․ եղանակն այս օրերին
Կյանքից հեռացել է ԱԺ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի հայրը․ Լուսանկար