03/08/2026

EU – Armenia

Պենտագոնը քննարկում է Իրանի վրա ոչ ավանդական ճնշման միջոցներ․ CNN

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Պենտագոնը ուսումնասիրում է Իրանի վրա ճնշումը մեծացնելու «ստեղծագործական և ոչ ավանդական» եղանակներ, հաղորդել է CNN-ը՝ հղում անելով ԱՄՆ բանակի կենտրոնական հրամանատարության (CENTCOM) հետախուզության ավագ պաշտոնյայի նամակին, որն ուղարկվել է ռազմական վերլուծաբանների խմբին։

«Մենք ուսումնասիրում ենք Իրանին ճնշելու և պատժելու նոր, ստեղծագործական և ոչ ավանդական տարբերակներ», – նշվում է նամակում։

Ըստ հեռուստաալիքի՝ նամակն ուղարկվել է հուլիսի 29-ին։ CNN-ի աղբյուրները նաև նշել են, որ CENTCOM-ը վերանայում է իր ռազմավարությունը, քանի որ ավանդական տարբերակները կարող են սպառվել։ Հեռուստաալիքի աղբյուրներից մեկը նշում է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, վերջին հաշվով, հետաքրքրված է գործարքով։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

CDU-ի ղեկավարությունը քննարկում է Ֆրիդրիխ Մերցի հրաժարականի հարցը

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանը մահապատժի է ենթարկել 2 տղամարդկանց, որոնք մեղադրվում են Իսրայելի հետախուզության համար աշխատելու մեջ

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է հանել Արցախի դրոշները

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com