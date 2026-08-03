03/08/2026

EU – Armenia

Ռուբեն Ռուբինյանն ընտրվել է 9-րդ գումարման ԱԺ նախագահ

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության կողմից որպես ԱԺ նախագահի թեկնածու առաջադրված Ռուբեն Ռուբինյանն ընտրվել է ԱԺ նախագահ:

ԱԺ 105 պատգամավորից քվեարկությանը մասնակցել է 91-ը: Կողմ է քվեարկել 63 պատգամավոր, դեմ՝ 28-ը:

Ընտրվելուց հետո Ռուբինյանն իր էջում գրառում է կատարել.

«Անչափ շնորհակալ եմ վստահության համար։ ԱԺ նախագահ ընտրվելը մեծագույն պատիվ է»։

ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը խորհրդարանի երկու փոխնախագահների պաշտոնում առաջադրել է Հայկ Կոնջորյանին ու Վահագն Ալեքսանյանին:

«Ուժեղ Հայաստան» խմբակցությունն էլ երրորդ տեղի համար առաջադրել է Արամ Վարդևանյանին: Քվեարկության արդյունքները հայտնի կդառնան քիչ ուշ:

Բաց մի թողեք

1 min read

Իմ եղբայրը 19 տարի է՝ աշխատում է բանկում, և՞… Ռուբինյանը՝ Մանուկյանին

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Փաշինյանի մամուլի քարտուղարը գրառում է արել

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ նախագահի ընտրություն. պատգամավորները ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումները. Տեսանյութ

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է հանել Արցախի դրոշները

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com