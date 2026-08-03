Ռուբեն Ռուբինյանն ընտրվել է 9-րդ գումարման ԱԺ նախագահ

ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության կողմից որպես ԱԺ նախագահի թեկնածու առաջադրված Ռուբեն Ռուբինյանն ընտրվել է ԱԺ նախագահ:
ԱԺ 105 պատգամավորից քվեարկությանը մասնակցել է 91-ը: Կողմ է քվեարկել 63 պատգամավոր, դեմ՝ 28-ը:
Ընտրվելուց հետո Ռուբինյանն իր էջում գրառում է կատարել.
«Անչափ շնորհակալ եմ վստահության համար։ ԱԺ նախագահ ընտրվելը մեծագույն պատիվ է»։
ԱԺ «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցությունը խորհրդարանի երկու փոխնախագահների պաշտոնում առաջադրել է Հայկ Կոնջորյանին ու Վահագն Ալեքսանյանին:
«Ուժեղ Հայաստան» խմբակցությունն էլ երրորդ տեղի համար առաջադրել է Արամ Վարդևանյանին: Քվեարկության արդյունքները հայտնի կդառնան քիչ ուշ:
Բաց մի թողեք
Իմ եղբայրը 19 տարի է՝ աշխատում է բանկում, և՞… Ռուբինյանը՝ Մանուկյանին
Փաշինյանի մամուլի քարտուղարը գրառում է արել
ԱԺ նախագահի ընտրություն. պատգամավորները ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումները. Տեսանյութ