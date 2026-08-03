03/08/2026

EU – Armenia

Փաշինյանի մամուլի քարտուղարը գրառում է արել

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

Սիրելի՛ քաղաքացիներ, գործընկերներ, հարգելի՛ լրագրողներ և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչներ, այսօրվանից Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ ստանձնում եմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի մամուլի քարտուղարի պարտականությունները։

Շնորհակալություն եմ հայտնում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին՝ այս պատասխանատու աշխատանքն ինձ վստահելու համար, գրել է Մելանյա Հարությունյանը։

«Հանրային հաղորդակցությունը պետական կառավարման կարևորագույն բաղադրիչներից է։ Վստահ եմ, որ փոխադարձ հարգանքի, մասնագիտական պատասխանատվության և կառուցողական համագործակցության վրա հիմնված աշխատանքը լրագրողների և զանգվածային լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների հետ կնպաստի հանրության լիարժեք ու ժամանակին իրազեկմանը, ինչպես նաև բաց, արդյունավետ և վստահելի հաղորդակցությանը՝ ի շահ Հայաստանի Հանրապետության և մեր քաղաքացիների։

Գիտակցում եմ ինձ վստահված առաքելության պատասխանատվությունը և իմ ամբողջ ներուժը կներդնեմ այն բարեխղճորեն ու արժանապատվորեն իրականացնելու համար։

Ծառայում եմ Հայաստանի Հանրապետությանը»:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ստորագրել է Մելանյա Հարությունյանին իր մամուլի քարտուղարի պաշտոնում նշանակելու մասին որոշումը:

«Ղեկավարվելով «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի 9-րդ հոդվածի 10-րդ մասով՝ Մելանյա Հարությունյանին նշանակել վարչապետի մամուլի քարտուղար»,- ասվում է որոշման տեքստում:

Վարչապետի մամուլի քարտուղարի պաշտոնը մինչ այս զբաղեցնող Նազելի Բաղդասարյանը, հիշեցնենք, աշխատանքը շարունակելու է ԱԺ-ում որպես պատգամավոր:

Մելանյա Հարությունյանը «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության երիտասարդական կառույցի խորհրդի քարտուղարն է եղել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուբեն Ռուբինյանն ընտրվել է 9-րդ գումարման ԱԺ նախագահ

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ եղբայրը 19 տարի է՝ աշխատում է բանկում, և՞… Ռուբինյանը՝ Մանուկյանին

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԱԺ նախագահի ընտրություն. պատգամավորները ներկայացնում են իրենց դիրքորոշումները. Տեսանյութ

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է հանել Արցախի դրոշները

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com