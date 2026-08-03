03/08/2026

EU – Armenia

Քամու ուժգնացում է սպասվում․ եղանակն այս օրերին

infomitk@gmail.com 03/08/2026 1 min read

ԱՌԱՋԻԿԱ 5 ՕՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ (03.08-08.08.2026թ.)

Երևան քաղաքում՝

Օգոստոսի 3-8-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օգոստոսի 3-8-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 12-15մ/վ։

Հանրապետության տարածքում`

Օգոստոսի 3-ի ցերեկը, 4-5-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օգոստոսի 6-8-ի երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին`հարավարևելյան և արևելյան` 2-5 մ/վ։

Օգոստոսի 3-8-ին Արմավիրի մարզում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում, Շիրակի մարզի առանձին հատվածներում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 15-18մ/վ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։

Երևան քաղաքի օգոստոսի 4-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ

Օդի առավելագույն ջերմաստիճան        40.0°C (2015թ.)
Օդի նվազագույն ջերմաստիճա              12.4°C (1982թ.)
Օդի միջին օրական ջերմաստիճան       26.4°C

Բաց մի թողեք

1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է սպանված ֆուտբոլիստը. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կյանքից հեռացել է ԱԺ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի հայրը․ Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Իրանը չի ներում Ուկրաինային և զգուշացնում է

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով է հանել Արցախի դրոշները

03/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արարատ» կոնյակի-գինու-օղու կոմբինատի կառավարիչ է նշանակվել. Լուսանկար

03/08/2026 infomitk@gmail.com