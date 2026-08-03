Քամու ուժգնացում է սպասվում․ եղանակն այս օրերին

ԱՌԱՋԻԿԱ 5 ՕՐՎԱ ԵՂԱՆԱԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄ (03.08-08.08.2026թ.)
Երևան քաղաքում՝
Օգոստոսի 3-8-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օգոստոսի 3-8-ին երեկոյան ժամերին սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 12-15մ/վ։
Հանրապետության տարածքում`
Օգոստոսի 3-ի ցերեկը, 4-5-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ։ Օգոստոսի 6-8-ի երեկոյան ժամերին առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Քամին`հարավարևելյան և արևելյան` 2-5 մ/վ։
Օգոստոսի 3-8-ին Արմավիրի մարզում, Արագածոտնի և Կոտայքի նախալեռներում, Շիրակի մարզի առանձին հատվածներում երեկոյան ժամերին սպասվում է քամու ուժգնացում՝ 15-18մ/վ։ Օդի ջերմաստիճանն էապես չի փոխվի։
Երևան քաղաքի օգոստոսի 4-ի բազմամյա կլիմայական տվյալներ
Օդի առավելագույն ջերմաստիճան 40.0°C (2015թ.)
Օդի նվազագույն ջերմաստիճա 12.4°C (1982թ.)
Օդի միջին օրական ջերմաստիճան 26.4°C
Բաց մի թողեք
ՖԻՖԱ-ի նախագահը դիմում է Թրամփի վարչակազմի օգնությանը՝ իր պաշտոնը պահպանելու համար․ NYP
Ով է սպանված ֆուտբոլիստը. Լուսանկար
Կյանքից հեռացել է ԱԺ պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանի հայրը․ Լուսանկար