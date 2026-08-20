Բրիտանացի ընտրողները հիասթափված են Էնդի Բըրնհեմի երաշտի և անտառային հրդեհների արձագանքից

Այս ամառվա ուժեղ շոգը Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի առաջին մեծ փորձությունն էր մեկ ամիս առաջ իշխանությունը ստանձնելուց ի վեր։
ԼՈՆԴՈՆ — Public First-ի կողմից անցկացված հարցման համաձայն՝ միայն հինգ մարդուց մեկն է կարծում, որ Էնդի Բըրնհեմը բավականաչափ արդյունավետ և արագ է գործել այս ամռանը Մեծ Բրիտանիայում տեղի ունեցած երաշտի և անտառային հրդեհների դեմ։
2000 մեծահասակների շրջանում անցկացված հարցումը ցույց է տվել, որ ընտրողները հատկապես տպավորված չեն այն ձևով, թե ինչպես է նոր վարչապետը կարգավորել իր առաջին խոշոր ներքին ճգնաժամը մեկ ամիս առաջ Դաունինգ սթրիթ 10 մտնելուց ի վեր։
Օգոստոսի 13-17-ը անցկացված հարցման համաձայն՝ հարցվածների մոտ 45 տոկոսը նշել է, որ կարծում է, որ Բըրնհեմը ընդհանուր առմամբ չափազանց դանդաղ է եղել, ի տարբերություն 36 տոկոսի, ովքեր կարծում են, որ նա բավականաչափ արագ է գործել։
Տասնինը տոկոսը նշել է, որ նա «արագ և արդյունավետ է գործել», և նույն համամասնությունը կարծում է, որ նա «շատ դանդաղ» է եղել և «բավարար չափով չի արել» երաշտի և անտառային հրդեհների դեմ պայքարում։
Չնայած շոգի ալիքի հետ կապված իր գործողությունների համար նրա ստացած անտարբեր ընդունելությանը, հարցումների համաձայն՝ Բըրնհեմի ընդհանուր ժողովրդականությունը մնում է կայուն: Նրա զուտ հավանության վարկանիշը մնացել է ընդհանուր առմամբ կայուն անցյալ ամսվանից ի վեր՝ հուլիսի վերջից ի վեր փոքր-ինչ նվազելով +19-ից մինչև +17:
«Բըրնհեմի կառավարությունն այժմ նիստ է անցկացնում, և հանրությունը կայուն կերպով սովորում է ձախողումներն ու հաջողությունները վերագրել նրան», – ասաց Սեբ Ռայդը, Public First-ի հարցումների ղեկավարը: «Մենք մինչ այժմ տեսնում ենք նրա հավանության վարկանիշների կայունություն, ինչը ենթադրում է, որ նրա կառավարության կողմից առաջին ամսվա ընթացքում որևէ վճռորոշ հաջողություն կամ ձախողում չի եղել:
«Սակայն շոգի ալիքի արդյունքները հստակ հիշեցում են այն մասին, թե որքան արագ կարող են նոր կառավարությունները կորցնել աջակցությունը: Բըրնհեմը, կարծես, կհաղթահարի այս փորձությունը, բայց բրիտանական հանրությունը տալիս է միայն որոշակի թվով հնարավորություններ»:
Մեծ Բրիտանիայի օդերևութաբանական ծառայության տվյալներով՝ ջերմային ալիքների հաջորդականությունը, որոնց ջերմաստիճանը պարբերաբար գերազանցում է 30 աստիճան Ցելսիուսը, այս ամառը դարձնում է Մեծ Բրիտանիայի պատմության մեջ ամենատաքը։ Անգլիայի երկու երրորդում և ամբողջ Ուելսում հայտարարվել է երաշտի վիճակ։
Հարցմանը մասնակցածների երկու երրորդը կարծում է, որ կառավարությունը պետք է արձագանքի ծայրահեղ ջերմությանը, երաշտին և անտառային հրդեհներին քաղաքականությամբ։ Հանրության մոտ կեսը՝ 52 տոկոսը, ցանկանում է, որ կառավարությունը ավելի շատ ներդրումներ կատարի նոր ջրամբարների և այլ ջրային ենթակառուցվածքների մեջ՝ ապագա երաշտների նկատմամբ երկրի դիմադրողականությունը բարելավելու համար։
Լուրջ անտառային հրդեհների բռնկմանը ի պատասխան՝ Բըրնհեմը այս ամսվա սկզբին նախագահել է կառավարության արտակարգ իրավիճակների կոմիտեի՝ կամ COBR-ի նիստը, երբ Մեծ Բրիտանիան մտել է ամռան հինգերորդ ջերմային ալիքը։ Ավելի ուշ նա ժամանակավորապես արգելել է միանգամյա օգտագործման խորովածները և հայտարարել 65 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի աջակցության փաթեթի մասին երաշտի դեմ պայքարող ֆերմերների համար։
Հանրության համար ջերմային ալիքների ամենամեծ մտահոգությունները վերաբերում են գյուղատնտեսության և սննդի արտադրության վրա ազդեցությանը, որը նշել է հարցվածների 40 տոկոսը, երաշտին և ջրի պակասին (35 տոկոս) և անտառային հրդեհների աճող ռիսկին (34 տոկոս)։ Տարեց մարդիկ… հատկապես մտահոգված է այն բանի համար, թե ինչպես է երաշտը ազդելու գյուղատնտեսության և պարենի մատակարարման վրա։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ 3.0-ի վերաբրենդավորումը «խոզի վրա շրթներկ է», ասում է ԱՄՆ նախկին դեսպանը
Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանը պատրաստվում է հայտարարել նախագահական ընտրություններում իր մասնակցության մասին. Լուսանկար
Լեյբորիստական կուսակցության կողմից Ֆարաջի դոնորների դեմ պայքարը Դաունինգ սթրիթի ճանապարհին խոչընդոտի է բախվում