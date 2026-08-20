Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանը պատրաստվում է հայտարարել նախագահական ընտրություններում իր մասնակցության մասին. Լուսանկար

Սոցիալ-դեմոկրատը միանում է Էմանուել Մակրոնին հաջորդելու համար մրցավազքում ընդգրկված բազմամարդ թեկնածուներին։
ՓԱՐԻԶ — Կենտրոնամետ ձախակողմյան Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանը կհայտարարի, որ մասնակցելու է Ֆրանսիայում հաջորդ տարի կայանալիք նախագահական ընտրություններին առաջիկա մի քանի օրերին, ամենայն հավանականությամբ՝ կիրակի օրը հեռուստատեսային հարցազրույցի ժամանակ, ըստ իրեն մոտ կանգնած երեք անձանց։
Եռյակը, որին անանուն մնալու հնարավորություն չի տրվել Գլյուքսմանի ծրագրերի մասին անկեղծորեն խոսելու համար, ասել է, որ նա պլանավորում է մասնակցել Սոցիալիստական կուսակցության կողմից կազմակերպվող փակ նախնական ընտրություններին, որի մեջ ներկայումս ընդգրկված են Սեգոլեն Ռուայալը՝ 2007 թվականին Նիկոլա Սարկոզիին պարտված սոցիալիստ նախագահի թեկնածուն, և պատգամավոր Ֆիլիպ Բրյունը։ Սոցիալիստական կուսակցության առաջնորդ Օլիվիե Ֆորը նույնպես ասել է, որ մտածում է առաջադրվելու մասին։
Չնայած հաղթանակը Գլյուքսմանին կապահովի սոցիալիստների՝ Ֆրանսիայի հիմնական կենտրոնամետ ձախ ուժի աջակցությունը, կուսակցությունը դժվարանում է գրավել ընտրողների ուշադրությունը և տառապում է ներքին պայքարից։
Մի քանի բարձրաստիճան սոցիալիստներ, այդ թվում՝ նախկին նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը և նախկին վարչապետ Բեռնար Կազնյովը, հրապարակավ ակնարկել են իրենց կուսակցության նախնական ընտրություններին չմասնակցելու և անկախ նախագահական թեկնածուներ առաջադրելու ծրագրերի մասին։
Այնուամենայնիվ, հարցումները ցույց են տալիս, որ իր սեփական փոքր քաղաքական կուսակցության՝ Place Publique-ի առաջնորդ Գլյուքսմանը ձախ կենտրոնամետների շրջանում ամենալավ դիրքավորված նախագահական թեկնածուն է՝ 2024 թվականի Եվրոպական ընտրություններում սոցիալիստներին և նրանց դաշնակիցներին առաջնորդելով դեպի երրորդ տեղը։
Այնուամենայնիվ, մեծ մասամբ հարցումների համաձայն, նա և մնացած թեկնածուները դեռևս զգալիորեն հետ են մնում ծայրահեղ աջակողմյան առաջատար Մարին Լե Պենից։ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն երկրորդ փուլով, եթե ոչ մի թեկնածու չհավաքի ձայների 50 տոկոսից ավելին, և եթե հարցումները հաստատվեն, Լե Պենը գրեթե երաշխավորված է, որ կզբաղեցնի վերջին երկու տեղերից մեկը։
Երկրորդ փուլ անցնելու համար Գլյուքսմանը պետք է հաղթի կենտրոնամետ և աջ կենտրոնամետ մրցակիցներին, ինչպիսիք են Էդուարդ Ֆիլիպը և կրքոտ հակակապիտալիստ Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։
Մելանշոնը, որը հայտարարել էր մայիսին առաջադրվելու իր ծրագրերի մասին, ներկայումս հարցումներով մի փոքր առաջ է Գլյուքսմանից, բայց երկուսն էլ շատ մոտ են երկրորդ փուլ անցնելուն։
Երկուսն էլ դաժան մրցակիցներ են, որոնց տարաձայնությունները հիշեցնում են Արևմտյան աշխարհի ձախակողմյան կուսակցությունների, այդ թվում՝ ԱՄՆ Դեմոկրատական կուսակցության տարաձայնությունները։
Գլյուքսմանը հույս ունի, որ իր կենտրոնամետ քաղաքականությունը կարող է գրավել նախկին սոցիալիստ ընտրողներին, որոնք աջակցել են նախագահ Էմանուել Մակրոնին։ Մելանշոնի կոշտ ուղերձներն ավելի շատ ուղղված են ցածր հակվածություն ունեցող ընտրողներին, այդ թվում՝ երիտասարդ ընտրողներին և Ֆրանսիայի խոշոր քաղաքների աշխատավոր դասի, բազմամշակութային համայնքների ներկայացուցիչներին։
Գլյուքսմանը և Մելանշոնը համաձայն չեն Ֆրանսիայի ՆԱՏՕ-ին մասնակցությունից մինչև կենսաթոշակային բարեփոխումները։
Մելանշոնը խոստացել է նախագահ ընտրվելու դեպքում նվազագույն կենսաթոշակային տարիքը իջեցնել մինչև 60 տարեկան, մինչդեռ Գլյուքսմանը կարծում է, որ որոշ աշխատողներից պետք է պահանջվի ավելի երկար աշխատել, և որ Ֆրանսիան պետք է անցնի այնպիսի համակարգի, որտեղ կենսաթոշակային տարիքը կհիմնվի կյանքի տևողության և անհատական աշխատանքային պայմանների վրա։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ 3.0-ի վերաբրենդավորումը «խոզի վրա շրթներկ է», ասում է ԱՄՆ նախկին դեսպանը
Բրիտանացի ընտրողները հիասթափված են Էնդի Բըրնհեմի երաշտի և անտառային հրդեհների արձագանքից
Լեյբորիստական կուսակցության կողմից Ֆարաջի դոնորների դեմ պայքարը Դաունինգ սթրիթի ճանապարհին խոչընդոտի է բախվում