16/09/2026

EU – Armenia

Եվրահանձնաժողովի նախագահն առաջարկել է Կանադան դարձնել ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը

infomitk@gmail.com 16/09/2026 1 min read

Եվրոպական միությունը կառաջարկի Կանադային դառնալ իր առաջին ասոցացված անդամը։

Այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։

«Մենք պետք է հրատապ կերպով վերանայենք մեր գործընկերությունները։ Ես ցանկանում եմ քննարկել Կանադայի համար ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը դառնալու հնարավորությունը»,- ասել է ֆոն դեր Լայենը Եվրախորհրդարանում ունեցած ելույթի ժամանակ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Այս պատերազմում հաղթող չի լինի․ Զելենսկու խոստովանությունը

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գերմանիայի հիվանդանոցները նախապատրաստում է պատերազմի․ Bloomberg

16/09/2026 infomitk@gmail.com

Կոսովոյի նախկին նախագահը դատապարտվել է 25 տարվա ազատազրկման. Լուսանկար

16/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրահանձնաժողովի նախագահն առաջարկել է Կանադան դարձնել ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրահանձնաժողովի նախագահն առաջարկել է ստեղծել անվտանգության սպառնալիքների դեպքում արձագանքման արտակարգ մեխանիզմ

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Yerra և 1SQ AGRO ընկերությունների շուրջ ստեղծված իրավիճակը

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ նախագահության և գիտական խորհրդի անդամները. Լուսանկար

16/09/2026 infomitk@gmail.com