Եվրահանձնաժողովի նախագահն առաջարկել է Կանադան դարձնել ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը

Եվրոպական միությունը կառաջարկի Կանադային դառնալ իր առաջին ասոցացված անդամը։
Այս մասին հայտարարել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը։
«Մենք պետք է հրատապ կերպով վերանայենք մեր գործընկերությունները։ Ես ցանկանում եմ քննարկել Կանադայի համար ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը դառնալու հնարավորությունը»,- ասել է ֆոն դեր Լայենը Եվրախորհրդարանում ունեցած ելույթի ժամանակ։
Բաց մի թողեք
Այս պատերազմում հաղթող չի լինի․ Զելենսկու խոստովանությունը
Գերմանիայի հիվանդանոցները նախապատրաստում է պատերազմի․ Bloomberg
Կոսովոյի նախկին նախագահը դատապարտվել է 25 տարվա ազատազրկման. Լուսանկար