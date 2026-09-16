16/09/2026

EU – Armenia

Եվրահանձնաժողովի նախագահն առաջարկել է ստեղծել անվտանգության սպառնալիքների դեպքում արձագանքման արտակարգ մեխանիզմ

infomitk@gmail.com 16/09/2026 1 min read

Սեպտեմբերի 16-ին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն իր ամենամյա ելույթի ժամանակ առաջարկել է ստեղծել անվտանգության սպառնալիքների դեպքում արձագանքման՝ ԵՄ-ին հատուկ արտակարգ մեխանիզմ։

Մեխանիզմը պետք է հիմնված լինի ՆԱՏՕ-ի 4-րդ հոդվածի մոդելի վրա։

Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պայմանագրի 4-րդ հոդվածը նախատեսում է անդամ երկրների միջև խորհրդակցություններ այն դեպքում, երբ որևէ երկիր սպառնալիք է տեսնում իր տարածքային ամբողջականության, քաղաքական անկախության կամ անվտանգության համար։

«Մենք հրատապ կերպով կոնսենսուսի կարիք ունենք այն հարցում, թե ինչպես արձագանքել որոշակի միջադեպերի։ <…> Այլ կերպ ասած՝ սա մեխանիզմ է, որը պետք է լրացնի ՆԱՏՕ-ի 4-րդ հոդվածը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ժամանակն է հենց Եվրոպայի ներսում կիրառելու 4-րդ հոդվածի տիպի անվտանգության արտակարգ արձանագրություն», – ասել է ֆոն դեր Լայենը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն սպառնում է ԵՄ-ին պատասխան քայլերով՝ ԵՄ բյուջեում եվրոպական արտադրանքին նախապատվություն տալու պատճառով

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իրանի պատերազմը բարդացնում է Գերմանիայի՝ ԱՄՆ հրթիռներ գնելու ծրագիրը

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Աղետալի» ամառը ցույց տվեց, որ ԵՄ-ն պետք է ակտիվացնի կլիմայական գործողությունները, ասում է Մետսոլան

16/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրահանձնաժողովի նախագահն առաջարկել է Կանադան դարձնել ԵՄ-ի առաջին ասոցացված անդամը

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրահանձնաժողովի նախագահն առաջարկել է ստեղծել անվտանգության սպառնալիքների դեպքում արձագանքման արտակարգ մեխանիզմ

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Yerra և 1SQ AGRO ընկերությունների շուրջ ստեղծված իրավիճակը

16/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ընտրվեցին ՀՀ ԳԱԱ նախագահության և գիտական խորհրդի անդամները. Լուսանկար

16/09/2026 infomitk@gmail.com