Եվրահանձնաժողովի նախագահն առաջարկել է ստեղծել անվտանգության սպառնալիքների դեպքում արձագանքման արտակարգ մեխանիզմ

Սեպտեմբերի 16-ին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն իր ամենամյա ելույթի ժամանակ առաջարկել է ստեղծել անվտանգության սպառնալիքների դեպքում արձագանքման՝ ԵՄ-ին հատուկ արտակարգ մեխանիզմ։
Մեխանիզմը պետք է հիմնված լինի ՆԱՏՕ-ի 4-րդ հոդվածի մոդելի վրա։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի պայմանագրի 4-րդ հոդվածը նախատեսում է անդամ երկրների միջև խորհրդակցություններ այն դեպքում, երբ որևէ երկիր սպառնալիք է տեսնում իր տարածքային ամբողջականության, քաղաքական անկախության կամ անվտանգության համար։
«Մենք հրատապ կերպով կոնսենսուսի կարիք ունենք այն հարցում, թե ինչպես արձագանքել որոշակի միջադեպերի։ <…> Այլ կերպ ասած՝ սա մեխանիզմ է, որը պետք է լրացնի ՆԱՏՕ-ի 4-րդ հոդվածը։ Եվ ես կարծում եմ, որ ժամանակն է հենց Եվրոպայի ներսում կիրառելու 4-րդ հոդվածի տիպի անվտանգության արտակարգ արձանագրություն», – ասել է ֆոն դեր Լայենը։
Բաց մի թողեք
ԱՄՆ-ն սպառնում է ԵՄ-ին պատասխան քայլերով՝ ԵՄ բյուջեում եվրոպական արտադրանքին նախապատվություն տալու պատճառով
Իրանի պատերազմը բարդացնում է Գերմանիայի՝ ԱՄՆ հրթիռներ գնելու ծրագիրը
«Աղետալի» ամառը ցույց տվեց, որ ԵՄ-ն պետք է ակտիվացնի կլիմայական գործողությունները, ասում է Մետսոլան