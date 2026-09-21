21/09/2026

EU – Armenia

Հունաստանում ՀՀ դեսպանը ներկայացրել է Հայաստանի խաղաղության օրակարգը, «Խաղաղության խաչմերուկ»-ն ու ԹՐԻՓՓ-ը. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 21/09/2026 1 min read

ՀՀ անկախության 35-րդ տարեդարձի առիթով Հունաստանում ՀՀ արտակարգ և լիազոր դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը մասնակցել է Հունաստանի Հանրապետության առաջին մայրաքաղաք պատմական Նավպլիոնում կայացած, Խաղաղության միջազգային օրվան նվիրված միջոցառմանը, որը կազմակերպել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Արգոլիդայի մասնաճյուղի, Պելոպոնեսի մարզի և Նավպլիոնի քաղաքապետարանը «Խաղաղություն, մշակույթ և համամարդկային արժեքներ» խորագրի ներքո։

Ինչպես հայտնել է դեսպանությունը, այս տարի Հայաստանը ընտրվել էր որպես միջոցառման պատվավոր երկիր։

800086753_1452899190089223_1772211011159318108_n.jpg (297 KB)818819561_2091659638111315_8704724064761215614_n.jpg (159 KB)

Իր ողջույնի խոսքում Հունաստանում ՀՀ դեսպան Տիգրան Մկրտչյանը շնորհակալություն է հայտնել միջոցառման կազմակերպիչներին Հայաստանի հանդեպ ցուցաբերված պատվի և ջերմ վերաբերմունքի համար։ Նա ընդգծել է խաղաղության, երկխոսության, մշակույթների փոխադարձ ճանաչման և համամարդկային արժեքների պահպանման կարևորությունը՝ ներկայացնելով Հայաստանի խաղաղության օրակարգը, «Խաղաղության խաչմերուկ» նախաձեռնությունը, ինչպես նաև ԹՐԻՓՓ ծրագիրը։

Դեսպանը նաև անդրադարձավ Հայաստանի և Հունաստանի միջև պատմական բարեկամությանը և բազմաոլորտ համագործակցությանը՝ ընդգծելով երկու ժողովուրդներին միավորող ընդհանուր արժեքներն ու փոխադարձ աջակցությունը։

799347257_1599252102215905_7380807964870752227_n.jpg (134 KB)

Միջոցառման մշակութային ծրագրի շրջանակում հայկական երգն ու պարը ներկայացվել են որպես հայ ժողովրդի հարուստ մշակութային ժառանգության, պատմական հիշողության և խաղաղության ձգտման արտահայտություն։

819212217_2232319820643323_8090180865939112178_n.jpg (107 KB)

Միջոցառմանը հաջորդել են ավանդական պարային կատարումներ՝ «Ավետիս» հայկական պարային համույթի և Ն. Արգոլիդայի պոնտի համայնքի «Պանագիա Սումելա» միության մասնակցությամբ՝ ևս մեկ անգամ ընդգծելով մշակույթի՝ ժողովուրդներին մերձեցնելու և բարեկամությունն ամրապնդելու բացառիկ դերը։

Բաց մի թողեք

Թող հավե՛րժ լինեն անկախ Հայաստանը և մեր արժանապատիվ ժողովուրդը․ Արմեն Սարգսյան

21/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ջերմորեն շնորհավորում եմ Հայաստանի ժողովրդին Անկախության օրվա կապակցությամբ․ Մարկո Ռուբիո

21/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մենք գտանք բավարար ինքնահայեցման ուժ, որպեսզի փոխենք պատմության ընթացքը և ապահովենք անկախության հարատևությունը

21/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ի սրտե շնորհավորում ենք մեր բոլոր հայ ընկերներին Անկախության տոնի առթիվ. Լիտվայի ԱԳՆ. Լուսանկար

21/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունաստանում ՀՀ դեսպանը ներկայացրել է Հայաստանի խաղաղության օրակարգը, «Խաղաղության խաչմերուկ»-ն ու ԹՐԻՓՓ-ը. Լուսանկարներ

21/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ողբերգական վթար Սևանում, բախվել են «Mercedes» ու «ԶԻԼ» բեռնատար․ Լուսանկար

21/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հերթական «Մի կաթիլ մեղր»-ի պատմությունը Երևանում, կրակոց է հնչել

21/09/2026 infomitk@gmail.com