26/09/2026

EU – Armenia

Ռուսաստանից սպառնալիք կա ու պետք է պատրաստվել ՌԴ դեմ պատերազմի Եվրոպայում

infomitk@gmail.com 26/09/2026

Ռուսաստանը պատրաստ է եղել վերսկսելու բանակությունները Ուկրաինայի հետ՝ Պետական Դումայի ընտրություններից հետո։

Այս մասին հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Նա ասել է, որ դրան խանգարել են ուկրաինական զինուժի հարձակումներն ընտրատեղամասերի վրա եւ փորձերը՝ զանգվածային հարվածներ հասցնել Մոսկվայի վրա։

Նախագահ Պուտինը լրագրողներին ասել է, որ բոլոր որոշումները, կապված Ուկրաինայի հետ բանակցությունների հնարավոր վերսկսման հետ, Մոսկվան կայացնելու է՝ ըստ սեփական շահերի թելադրանքի։ Խաղաղ կարգավորման առաջարկները դեռեւս սեղանին են, սակայն Ռուսաստանը դեռ մտածում է, թե ինչն է բխում իր շահերից։

ՌԴ նախագահը նաեւ ասել է, որ Ուկրաինան ինքն է նախապես սկսել հարձակումները ռուսական քաղաքական ենթակառուցվածքների վրա եւ հիմա ժամանակն է, որ իրենց մաշկի վրա զգան, թե դա ինչ բան է՝ Ռուսաստանի պատասխան հարվածները։

Իրավիճակի հետագա լարումը, ըստ Պուտինի՝ Կիեւին որեւէ արդյունք չի ապահովելու։ Նա նաեւ ասել է, որ Ռուսաստանը Եվրոպայի հետ պատերազմի չի պատրաստվում։ Նա սադրանք է համարել իրավիճակի ուռճացումը եւ հայտարարությունները, թե Ռուսաստանից սպառնալիք կա ու պետք է պատրաստվել ՌԴ դեմ պատերազմի Եվրոպայում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բայրամովը հաստատեց․ «հարյուր հազարավոր ադրբեջանցիների՝ Հայաստան վերադարձի» ծրագիր ունեն

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Ավինյա՛ն, մեր հերոսներին հայ ժողովրդի հիշողությունից երբեք չեք ջնջի

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի տնտեսական հարաբերությունները գրեթե զրոյի են հավասար. Պուտին

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռալֆ Յիրիկյանը անորակ Ucom-ի՝ թվային փոխակերպման գնի մասին

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Ստիպեցինք Փաշինյանին դասեր քաղել. այլևս ոչ մի զիջում չի լինելու. Տեսանյութ

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էն կառավարությունը, որն աշխատում է քո ազգային արժեքների ու քո երկրի դեմ, միանշանակ՝ քո կառավարությունը չէ․ Լուսանկար

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ ՔՊ-ի համար սրտիկներ անողը դպրոցի տնօրեն է, պարզ է, որ հերոսների անկյունը պետք է հեռացվի. Լուսանկար

26/09/2026 infomitk@gmail.com