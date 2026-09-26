26/09/2026

EU – Armenia

Ինչով է կարեւոր ռուս – ուկրաինական պատերազմի ավարտն, ըստ Զելենսկու

infomitk@gmail.com 26/09/2026 1 min read

Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի ավարտը կդանդաղեցնի մահաբեր զենքերի զարգացումը։ Եթե պատերազմը շարունակվի, ապա մահաբեր սպառազինությունները կկատարելագործվեն ու կզարգանան այնքան, որ կդառնան սպառնալիք ողջ աշխարհի համար։

Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։

«Արդեն հաջորդ տարի կա ռեալ հավանականություն, որ արհեստական բանականությունը եւ ոչ միայն մարդիկ, կսկսեն որոշել, թե ինչ է տեղի ունենալու մարտի դաշտում։ Մեզ խաղաղություն է պետք, նախքան այդ կետին հասնելը»,- գրել է նախագահ Զելենսկին իր տելեգրամյան ալիքում։

Բաց մի թողեք

Դիվանագետների տեղաշարժի կանոնները խստացրել են

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուլղարիայի նախագահական ընտրարշավում կարևորվում է քվեաթերթիկի համարների նշանակությունը

25/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Լը Պենը ողջունում է Թրամփի կողմից Պուտինին ուղղված G20-ի հրավերը

25/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռալֆ Յիրիկյանը անորակ Ucom-ի՝ թվային փոխակերպման գնի մասին

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Ստիպեցինք Փաշինյանին դասեր քաղել. այլևս ոչ մի զիջում չի լինելու. Տեսանյութ

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էն կառավարությունը, որն աշխատում է քո ազգային արժեքների ու քո երկրի դեմ, միանշանակ՝ քո կառավարությունը չէ․ Լուսանկար

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ ՔՊ-ի համար սրտիկներ անողը դպրոցի տնօրեն է, պարզ է, որ հերոսների անկյունը պետք է հեռացվի. Լուսանկար

26/09/2026 infomitk@gmail.com