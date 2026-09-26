Ինչով է կարեւոր ռուս – ուկրաինական պատերազմի ավարտն, ըստ Զելենսկու

Ռուս-Ուկրաինական պատերազմի ավարտը կդանդաղեցնի մահաբեր զենքերի զարգացումը։ Եթե պատերազմը շարունակվի, ապա մահաբեր սպառազինությունները կկատարելագործվեն ու կզարգանան այնքան, որ կդառնան սպառնալիք ողջ աշխարհի համար։
Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։
«Արդեն հաջորդ տարի կա ռեալ հավանականություն, որ արհեստական բանականությունը եւ ոչ միայն մարդիկ, կսկսեն որոշել, թե ինչ է տեղի ունենալու մարտի դաշտում։ Մեզ խաղաղություն է պետք, նախքան այդ կետին հասնելը»,- գրել է նախագահ Զելենսկին իր տելեգրամյան ալիքում։
Բաց մի թողեք
Դիվանագետների տեղաշարժի կանոնները խստացրել են
Բուլղարիայի նախագահական ընտրարշավում կարևորվում է քվեաթերթիկի համարների նշանակությունը
Լը Պենը ողջունում է Թրամփի կողմից Պուտինին ուղղված G20-ի հրավերը