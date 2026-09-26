26/09/2026

EU – Armenia

Չարլզ 3-րդ թագավորի մասին սկանդալային մանրամասներ են հրապարակվել

infomitk@gmail.com 26/09/2026 1 min read

Արքայադուստր Դիանայի եղբայրը՝ կոմս Չարլզ Սպենսերը քրոջ մասին գրած մեմուարներում սկանդալային մանրամասներ է հայտնել բրիտանական ներկայիս միապետ Չարլզ 3-րդ թագավորի մասին։

Մեմուարներում Սպենսերը հիշել է մի խոսակցություն, որում արքայադուստի Դիանան ասել է, որ մտադիր է բաժանվել արքայազն Չարլզից /ներկայիս՝ Չարլզ 3-րդ թագավորից/։ Կոմս Չարլզը սկզբում փորձել է մտքափոխել քրոջը՝ ասելով, որ պետք է իմպուլսիվ որոշումներ չկայացնի նման կարեւոր հարցի վերաբերյալ։

«Ամուսինս սիրահարված է իր իսկ կամերդիներին»,- ասել է արքայադուստրը այդ ժամանակ։ Թե ով է եղել արքայազնի սիրեկանը, գրքում չի նշվում։ Սակայն ընդունված է համարել, որ խոսքը Մայքլ Ֆոսեթի մասին է։

Այս պատմությունն ի դեպ, նոր բան չէ։ 1996 թվականին Չարլզ 3-րդի նախկին կամերդիներ Ջորջ Սմիթը հայտարարել էր, որ մի անգամ իրեն բռնաբարել է արքայազնի օգնականը։ Դա տեղի է ունեցել 1989 թվականին։ Բացի այդ, Սմիթն ասել է, որ մեկ անգամ ինքը ականատես է եղել այն ժամանակ դեռ արքայազն Չարլզի եւ ավագ սպասավորի ինտիմ կապին։

Չարլզը հերքել է մեղադրանքները։ Արքայազնի ներկայացուցիչը այն ժամանակ դեռ հայտարարել էր, որ Սմիթը չի կարող նման հարցերում լինել հուսալի աղբյուր, քանի որ ալկոհոլային կախվածություն ունի։ Սմիթը սակայն հայտարարել է, որ իր պատմությունը ձայնագրել է արքայադուստր Դիանան եւ ժապավենն այդ ձայնագրությամբ պահվել է Քենսինգթոնյան պալատում՝ միշտ կողպված վիճակում գտնվող արկղիկում։

Արքայադստեր մահվանից հետո, իբր թե այդ արկղիկն անհետացել է, իսկ 2005 թվականին Սմիթը բավականին խորհրդավոր հանգամանքներում մահացել է անակնկալ կերպով։ Այդ խոսակցություններն էլ հանգել են ժամանակի ընթացքում։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսական ռազմական ուղղաթիռը օդային սահման է խախտել

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Նախագահական նոր ընտրություններ տեղի կունենան

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

36-ամյա հայտնի խարդախ է ձերբակալվել. Լուսանկար

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռալֆ Յիրիկյանը անորակ Ucom-ի՝ թվային փոխակերպման գնի մասին

26/09/2026 infomitk@gmail.com

Ստիպեցինք Փաշինյանին դասեր քաղել. այլևս ոչ մի զիջում չի լինելու. Տեսանյութ

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Էն կառավարությունը, որն աշխատում է քո ազգային արժեքների ու քո երկրի դեմ, միանշանակ՝ քո կառավարությունը չէ․ Լուսանկար

26/09/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երբ ՔՊ-ի համար սրտիկներ անողը դպրոցի տնօրեն է, պարզ է, որ հերոսների անկյունը պետք է հեռացվի. Լուսանկար

26/09/2026 infomitk@gmail.com