Չարլզ 3-րդ թագավորի մասին սկանդալային մանրամասներ են հրապարակվել

Արքայադուստր Դիանայի եղբայրը՝ կոմս Չարլզ Սպենսերը քրոջ մասին գրած մեմուարներում սկանդալային մանրամասներ է հայտնել բրիտանական ներկայիս միապետ Չարլզ 3-րդ թագավորի մասին։
Մեմուարներում Սպենսերը հիշել է մի խոսակցություն, որում արքայադուստի Դիանան ասել է, որ մտադիր է բաժանվել արքայազն Չարլզից /ներկայիս՝ Չարլզ 3-րդ թագավորից/։ Կոմս Չարլզը սկզբում փորձել է մտքափոխել քրոջը՝ ասելով, որ պետք է իմպուլսիվ որոշումներ չկայացնի նման կարեւոր հարցի վերաբերյալ։
«Ամուսինս սիրահարված է իր իսկ կամերդիներին»,- ասել է արքայադուստրը այդ ժամանակ։ Թե ով է եղել արքայազնի սիրեկանը, գրքում չի նշվում։ Սակայն ընդունված է համարել, որ խոսքը Մայքլ Ֆոսեթի մասին է։
Այս պատմությունն ի դեպ, նոր բան չէ։ 1996 թվականին Չարլզ 3-րդի նախկին կամերդիներ Ջորջ Սմիթը հայտարարել էր, որ մի անգամ իրեն բռնաբարել է արքայազնի օգնականը։ Դա տեղի է ունեցել 1989 թվականին։ Բացի այդ, Սմիթն ասել է, որ մեկ անգամ ինքը ականատես է եղել այն ժամանակ դեռ արքայազն Չարլզի եւ ավագ սպասավորի ինտիմ կապին։
Չարլզը հերքել է մեղադրանքները։ Արքայազնի ներկայացուցիչը այն ժամանակ դեռ հայտարարել էր, որ Սմիթը չի կարող նման հարցերում լինել հուսալի աղբյուր, քանի որ ալկոհոլային կախվածություն ունի։ Սմիթը սակայն հայտարարել է, որ իր պատմությունը ձայնագրել է արքայադուստր Դիանան եւ ժապավենն այդ ձայնագրությամբ պահվել է Քենսինգթոնյան պալատում՝ միշտ կողպված վիճակում գտնվող արկղիկում։
Արքայադստեր մահվանից հետո, իբր թե այդ արկղիկն անհետացել է, իսկ 2005 թվականին Սմիթը բավականին խորհրդավոր հանգամանքներում մահացել է անակնկալ կերպով։ Այդ խոսակցություններն էլ հանգել են ժամանակի ընթացքում։
Բաց մի թողեք
Ռուսական ռազմական ուղղաթիռը օդային սահման է խախտել
Նախագահական նոր ընտրություններ տեղի կունենան
36-ամյա հայտնի խարդախ է ձերբակալվել. Լուսանկար