Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն բողոքի ցույցերի է բախվել Չեխիա կատարած այցի ժամանակ։
Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հետ միասին նա բացել է չեխ-սլովակական բարեկամությանը նվիրված հուշարձան՝ նշելով Չեխոսլովակիայի հիմնադրման 108-ամյակը։
Այնուամենայնիվ, արարողությունն ուղեկցվել է սուլոցներով և բողոքի ցույցերով։ Ցուցարարները Ֆիցոյի հասցեին վանկարկել են, կենցաղային բառամթերքով ասած, «Չքվի՛ր Ռուսաստան»։
Ցուցարարները նաև սուլել են Բաբիշին և երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներին, այդ թվում՝ Յուրայ Բլանարին, որը նախորդ օրը Մոսկվայում բանակցություններ էր վարել Սերգեյ Լավրովի հետ։
Բաց մի թողեք
Եվրահանձնաժողովը բացառել է ՌԴ գազի գնման արգելքի չեղարկումը խաղաղ բանակցությունների ժամանակ
Կոչ է արել բանակը բերել լիակատար մարտական պատրաստության
Բուդանովն արձագանքել է Վիտկոֆֆի հետ վեճի մասին լուրերին. Լուսանկար