28/10/2026

EU – Armenia

«Չքվի՛ր, Ռուսաստան», չեխերը՝ Սլովակիայի վարչապետին

infomitk@gmail.com 28/10/2026 1 min read

Սլովակիայի վարչապետ Ռոբերտ Ֆիցոն բողոքի ցույցերի է բախվել Չեխիա կատարած այցի ժամանակ։

Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշի հետ միասին նա բացել է չեխ-սլովակական բարեկամությանը նվիրված հուշարձան՝ նշելով Չեխոսլովակիայի հիմնադրման 108-ամյակը։

Այնուամենայնիվ, արարողությունն ուղեկցվել է սուլոցներով և բողոքի ցույցերով։ Ցուցարարները Ֆիցոյի հասցեին վանկարկել են, կենցաղային բառամթերքով ասած, «Չքվի՛ր Ռուսաստան»։

Ցուցարարները նաև սուլել են Բաբիշին և երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարներին, այդ թվում՝ Յուրայ Բլանարին, որը նախորդ օրը Մոսկվայում բանակցություններ էր վարել Սերգեյ Լավրովի հետ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրահանձնաժողովը բացառել է ՌԴ գազի գնման արգելքի չեղարկումը խաղաղ բանակցությունների ժամանակ

28/10/2026 infomitk@gmail.com

Կոչ է արել բանակը բերել լիակատար մարտական ​​պատրաստության

28/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բուդանովն արձագանքել է Վիտկոֆֆի հետ վեճի մասին լուրերին. Լուսանկար

28/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Եվրահանձնաժողովը բացառել է ՌԴ գազի գնման արգելքի չեղարկումը խաղաղ բանակցությունների ժամանակ

28/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ է պահանջում Ադրբեջանը. ինչո՞ւ չեն ստորագրում խաղաղության պայմանագիրը

28/10/2026 infomitk@gmail.com

Արարատ Միրզոյանը՝ հայ գերիների հարցի մասին

28/10/2026 infomitk@gmail.com

Կոչ է արել բանակը բերել լիակատար մարտական ​​պատրաստության

28/10/2026 infomitk@gmail.com