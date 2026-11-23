«Հայրենասերներ» կազմակերպության համանախագահ Քինգա Գալը նշում է, որ իր քաղաքական ընտանիքի անմիջական առաքելությունն է օգնել իրենց կուսակցություններին հաղթել ազգային ընտրություններում։
ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Եվրոպայի ծայրահեղ աջերը ցանկանում են վերաձևավորել Բրյուսելը 2029 թվականի Եվրախորհրդարանի ընտրություններում՝ հաջորդ տարի ազգային մայրաքաղաքներում իշխանությունը նվաճելուց հետո, ասել է «Հայրենասերներ Եվրոպայի համար» խմբի առաջնորդը։
«Հիմա «Հայրենասերներ» խմբի համար ամենակարևորը… մեր կուսակցություններին օգնելն է հաղթել ընտրություններում և կառավարել, քանի որ այդ դեպքում նրանք կարող են փոփոխություն բերել… [Եվրոպական] խորհրդի մակարդակով», – անցյալ ամիս ծայրահեղ աջ խմբի համանախագահ դառնալուց հետո իր առաջին հարցազրույցում ասել է հունգարացի Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Քինգա Գալը։
Հաջորդ տարի Ֆրանսիայում, Իտալիայում և Լեհաստանում ընտրություններ են, որոնք կարող են կտրուկ փոխել ԵՄ քաղաքական լանդշաֆտը։ Մինչ այդ, Իսպանիայի ընտրողները մեկ շաբաթից կգնան ընտրության։
Դրանից հետո, ասաց Գալը, «մենք պետք է տեսնենք», թե ինչպես ամրապնդել կապերը խորհրդարանում առկա բոլոր աջակողմյան ուժերի՝ «Հայրենասերների» (Մարին Լը Պենի «Ազգային միավորման» հայրենիք), «Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների» (Ջորջիա Մելոնիի «Իտալիայի եղբայրներ» կուսակցության) և «Սուվերեն ազգերի Եվրոպայի» (Գերմանիայի համար այլընտրանք) միջև։
«Իդեալական տարբերակը կլինի «վերածվել հսկայական խմբակցության», — ասաց Գալը՝ անդրադառնալով խորհրդարանի աջ թևում գտնվող երեք խմբավորումներին, — սակայն «համագործակցությունը կարող է տարբեր ձևեր ունենալ»։
Այնուամենայնիվ, նրանք պետք է շարժվեն «քայլ առ քայլ», — նշեց նա՝ հավելելով, որ «Հայրենասերները» (Patriots) նախ պետք է տեսնեն, թե արդյոք «կամրապնդեն իրենց դիրքերը» ազգային ընտրություններում։
Բրյուսելում՝ Եվրոպական խորհրդարանում գտնվող իր աշխատասենյակում նստած, Վիկտոր Օրբանի «Ֆիդես» (Fidesz) կուսակցության անդամ Գալն ասաց, որ կենտրոնամետ աջակողմյան «Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը» (ԵԺԿ/EPP)՝ խորհրդարանի ամենամեծ քաղաքական ուժը, պետք է հաշվի առնի ծայրահեղ աջերի նկատմամբ աճող աջակցությունը։
Այն «պաշտպանիչ պատնեշը», որը ժամանակին գոյություն ուներ Բրյուսելում՝ ծայրահեղ աջերին իշխանությունից հեռու պահելու համար, արդեն իսկ խախտվել է. ԵԺԿ-ն ընդունել է կարևոր օրենսդրական ակտեր՝ ծայրահեղ աջերի ձայների աջակցությամբ։ Կենտրոնամետ աջերը մինչ այժմ խուսափել են Բրյուսելում կառուցվածքային համագործակցությունից և թույլ չեն տվել ծայրահեղ աջ կուսակցություններին զբաղեցնել ղեկավար պաշտոններ, թեև որոշ երկրների մայրաքաղաքներում ազգային մակարդակի կուսակցություններ կոալիցիոն համաձայնագրեր են կնքել ծայրահեղ աջերի հետ։
Գալը նշեց, որ ակնկալում է, թե առաջիկա մի քանի տարիների ընթացքում ԵԺԿ-ն ամբողջությամբ կվերացնի այդ «պաշտպանիչ պատնեշը», իսկ «Հայրենասերներն» այնքան են մեծացել, որ այլևս հնարավոր չէ անտեսել նրանց։ «Չի կարելի միլիոնավոր ընտրողների վերաբերվել որպես երկրորդ կարգի ընտրողների», — ասաց նա։
Հունգարացի եվրոպատգամավորը լավատեսություն հայտնեց, որ Իսպանիայում նոյեմբերի 29-ի ընտրություններից հետո «Վոքս» (Vox) կուսակցությունը (որը «Հայրենասերներ» խմբակցության մաս է կազմում) կմտնի կառավարության կազմի մեջ։ Կենտրոնամետ աջակողմյան «Ժողովրդական կուսակցությունը» (որը ԵԺԿ-ի անդամ է) ընթանում է դեպի ընտրական հաղթանակ, սակայն երկիրը կառավարելու համար կարող է կարիք ունենալ «Վոքս»-ի աջակցությանը։
Գալը հավելեց, որ հույս ունի, թե հաջորդ տարվա մայիսին Լը Պենը կդառնա Ֆրանսիայի նախագահ, իսկ Լեհաստանի «Օրենք և արդարություն» կուսակցությունը, որը քննարկում էր «Հայրենասերներին» (Patriots) միանալու հնարավորությունը, սակայն շարունակում է մնալ Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների (ECR) խմբակցության անդամ, 2027 թվականի աշնանը կվերադառնա իշխանության։
Հոկտեմբերի 20-ից ի վեր Գալը զբաղեցնում է «Հայրենասերներ» (Patriots) խմբի համանախագահի պաշտոնը՝ Ֆրանսիայի «Ազգային միավորում» (National Rally) կուսակցության առաջնորդ Ժորդան Բարդելլայի հետ միասին։ Մինչ այդ՝ 2024 թվականից, նա եղել է խմբի առաջին փոխնախագահը։ Եվ մինչ ուշադրության կենտրոնում հիմնականում Բարդելլան է, Գալն է իրականացնում Բրյուսելում պահանջվող գործնական աշխատանքը։
Կենտրոնացում Բրյուսելի վրա
Թեև «Հայրենասերների» ազգային պատվիրակությունները մեծապես առաջնորդվում են սեփական երկրների շահերով, Գալը նշում է, որ խումբը հարթակ է ծառայում՝ համակարգելու ուղերձները և ընտրողներին ուղղված առաջարկները ավելի հստակ ու գրավիչ դարձնելու համար։
Առաջիկա տարիների ռազմավարությունը կենտրոնանալն է այնպիսի առանցքային առաջնահերթությունների վրա, որոնք գրավում են ընտրողներին․ դրանց թվում են միգրացիայի և սահմանների հարցում ավելի կոշտ միջոցառումների ձեռնարկումը, տնտեսության խթանումը և էներգակիրների ծախսերի կրճատումը։
Գալի խոսքով՝ ավելի մեծ նպատակը Եվրոպական հանձնաժողովի իշխանությունը սահմանափակելն ու լիազորությունները անդամ երկրներին վերադարձնելն է։ Նա նաև չմերժեց Գերմանիայի «Այլընտրանք Գերմանիայի համար» (AfD) կուսակցության առաջնորդ Ալիս Վայդելի առաջարկը՝ վերացնել Եվրոպական խորհրդարանի ուղղակի ընտրությունները և ընտրված պատգամավորներին փոխարինել ազգային խորհրդարանների կողմից նշանակված պատվիրակներով։ «Այս գաղափարներից յուրաքանչյուրն ունի իր հիմնավորումը» և քննարկման կարիք ունի, — ասաց Գալը՝ հավելելով, որ «կարևոր է հասկանալ, թե ինչպես ենք մենք պատկերացնում Եվրոպայի ապագան»։
Բրյուսելում կայանալիք Եվրոպական խորհրդի նիստերից առաջ Գալը պարբերաբար հանդիպում է «Հայրենասերների» առաջնորդների հետ, այդ թվում՝ Մարին Լը Պենի, Չեխիայից Անդրեյ Բաբիշի, Իսպանիայից Սանտյագո Աբասկալի, Իտալիայից Մատեո Սալվինիի և Ֆլանդրիայից Թոմ վան Գրիկենի հետ։
Գալը նշեց, որ Անդրեյ Բաբիշը՝ «Հայրենասերների» միակ ներկայացուցիչը Եվրոպական խորհրդում, տեղեկացնում է նրանց (ովքեր «շատ շուտով» կարող են հայտնվել Խորհրդի սեղանի շուրջ) օրակարգի և նիստերի դահլիճում ընթացող կարևոր բանավեճերի մասին Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք «Հայրենասերները» (Patriots) կարող են փորձել հեռացնել Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենին, եթե Խորհրդում ավելի մեծ ազդեցություն ձեռք բերեն, Գալն ասաց. «Այո՛։ Մենք փորձեցինք դա անել այստեղ՝ Խորհրդարանում»՝ նկատի ունենալով վերջին երկու տարվա ընթացքում ներկայացված և տապալված անվստահության երկու առաջարկությունները։ Միաժամանակ նա նշեց, որ ինքը չէ, որ պետք է ազգային առաջնորդներին հրահանգի, թե ինչ անեն Խորհրդում։
Բաց մի թողեք
Նոր աշխարհակարգում Եվրոպան սեղանի շուրջ տեղ չունի՞
Ինչպես խոշոր նավթային ընկերությունները և Թրամփի վարչակազմը խաբեցին Բրյուսելին
Թրամփը հրապարակել է իր և Պուտինի լուսանկարը՝ «Իմ ընկերը» գրառմամբ