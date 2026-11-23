Անցյալ շաբաթ Շենժենում Թրամփի, Պուտինի և Սիի միջև կայացած հանդիպումը քիչ կոնկրետ արդյունքներ տվեց, սակայն դրա խորհրդանշական բնույթն ընդգծեց մայրցամաքի նվազող ազդեցությունը։
Ուինսթոն Չերչիլը մռայլ գնահատական էր տվել 1943 թվականին Թեհրանում կայացած գագաթնաժողովին, որտեղ նա, ԱՄՆ նախագահ Ֆրանկլին Ռուզվելտը և խորհրդային առաջնորդ Իոսիֆ Ստալինը քննարկում էին պատերազմական ռազմավարությունը և հետպատերազմյան Եվրոպայի կառուցվածքը։
«Այնտեղ էի նստած. մի կողմումս՝ մեծ ռուսական արջը՝ պարզած թաթերով, իսկ մյուս կողմում՝ մեծ ամերիկյան բիզոնը, — պատմում էր Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը։ — Իսկ նրանց արանքում նստած էր խեղճ, փոքրիկ անգլիական ավանակը»։
Գոնե այդ խեղճ, փոքրիկ ավանակին թույլ էին տվել մտնել սենյակ։
Անցյալ շաբաթ Շենժենում կայացած՝ ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի և Չինաստանի միջև առաջին եռակողմ հանդիպումը ոմանք համեմատում են Յալթայի հանդիպման հետ, որտեղ Չերչիլը, Ստալինը և Ռուզվելտը ձևավորեցին հետպատերազմյան այն կարգը, որն այսօր, կարելի է ասել, հազիվ է պահպանվում։
Եվ այնուամենայնիվ, այս անգամ Եվրոպայի դիվանագիտական ազդեցությունն ընդհանրապես չէր երևում։
2025 թվականի օգոստոսին Ալյասկայում Պուտինի հետ կայանալիք գագաթնաժողովին ընդառաջ՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը, համենայն դեպս, խորհրդակցել էր եվրոպական առաջատար առաջնորդների հետ։ Սակայն, ըստ եվրոպական երկու բարձրաստիճան պաշտոնյաների (որոնք ցանկացել են անանուն մնալ, քանի որ լրատվամիջոցների հետ խոսելու լիազորություն չունեին), Շենչժենում կայացած հանդիպումից առաջ եվրոպական դաշնակիցների հետ որևէ լայն խորհրդակցություն կամ առցանց խմբային քննարկում տեղի չի ունեցել։
Մի խոսքով՝ մինչ Թրամփը Ասիական-խաղաղօվկիանոսյան տնտեսական համագործակցության (ԱԽՏՀ) գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպում էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Չինաստանի ղեկավար Սի Ծինփինի հետ, Եվրոպան դուրս էր մնացել գործընթացներից։
Անշուշտ, Շենչժենը Յալթան չէր։ Եվրոպան դրված չէր «սեղանին»՝ ամերիկյան բիզոնի, ռուսական արջի և չինական պանդայի կողմից բաժանվելու համար։
«Յալթայում Եվրոպան բաժանվեց։ Այն մասնատվեց։ Եվ մենք թույլ չենք տա, որ նման բան կրկնվի», — բանակցություններից ժամեր անց Բեռլինում կայացած ընդարձակ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցը՝ եվրոպացի այլ առաջնորդների ուղեկցությամբ։ «Շենչժենում կայացած հանդիպումը, ըստ երևույթին, պարզապես լուսանկարվելու առիթ էր», — հավելեց նա։
Եվ առաջին հայացքից՝ գուցե դա ճիշտ է։ Երբ Fox News-ը Թրամփին հարցրեց, թե ինչպիսի վերնագիր կցանկանար տեսնել գագաթնաժողովի արդյունքների վերաբերյալ, նա շեշտը դրեց շքեղության, տպավորիչ միջոցառման և այն փաստի վրա, որ Սի Ծինփինն անձամբ էր դիմավորել իրեն օդանավակայանում, ինչը հազվադեպ քայլ է Չինաստանի նախագահի կողմից։ «Դա մեծ հարգանքի դրսևորում էր, և ես գնահատում եմ դա, — ասաց նա։ — Սա մեծ հաղթանակ է մեզ համար։ Մեծ հաղթանակ է նաև Չինաստանի համար։ Մենք լավ հարաբերությունների մեջ ենք»։
«Եռակողմ գագաթնաժողովը զուտ արտաքին տպավորություն էր՝ առանց որևէ բովանդակության», — համակարծիք էր Մելանի Հարթը՝ ԱՄՆ պետդեպարտամենտում Չինաստանի հարցերով նախկին ավագ խորհրդականը, ով այժմ աշխատում է «Ատլանտյան խորհրդում» (Atlantic Council):
Անշուշտ, գագաթնաժողովը քիչ կոնկրետ արդյունքներ տվեց։ Եռյակը պարտավորվեց հանդես գալ ՄԱԿ-ի բարեփոխման օգտին և «ավելացնել նավթամթերքի արտադրությունն ու մատակարարումը՝ ի շահ բոլոր ազգերի»։ Սա նշանակալի հաղթանակ է Պուտինի համար, քանի որ, ըստ երևույթին, նշանակում է, որ Թրամփը Ռուսաստանի դեմ էներգետիկ պատժամիջոցներ չի կիրառի։
Նրանք նաև հայտարարեցին, որ «Միջազգային քրեական դատարանը և նմանատիպ այլ մարմինները չպետք է չարաշահեն իրենց իրավազորությունը»՝ փաստացի վերահաստատելով պետական պաշտոնյաների անձեռնմխելիությունը միջազգային դատարանների և ինստիտուտների առջև։ Սա ևս մեկ հաղթանակ է Պուտինի համար, ով Միջազգային քրեական դատարանի (ՄՔԴ) կողմից հետախուզվում է ձերբակալման օրդերով։
Բացի այդ, նրանք նշեցին, որ միջուկային պատերազմ երբեք չպետք է տեղի ունենա։
Լոնդոնում գործող RUSI վերլուծական կենտրոնից Նատիա Սեսկուրիայի խոսքով՝ «Շենժենում «նոր Յալթա» տեղի չունեցավ, քանի որ երեք առաջնորդներն էլ շատ տարբեր օրակարգեր ունեին»։
«Թրամփը ցանկանում էր ներկայանալ որպես մեծ գործարքներ կնքող գործիչ, — ասում է նա։ — Պուտինը ցանկանում էր ընկալվել որպես հավասարազոր մեծ տերություն, որը վերադարձել է համաշխարհային ասպարեզ։ Իսկ Սի Ցզինպինը, հյուրընկալելով նրանց երկուսին, իր օգտին գրանցեց այդ փաստը՝ առանց որևէ մեկի օրակարգին միանալու»։
Այնուամենայնիվ, սխալ կլիներ Շենժենում տեղի ունեցածը համարել աննշան կամ այնպիսի իրադարձություն, որը երկարաժամկետ հետևանքներ չի ունենա։ Հավանաբար, ապագայում այս գագաթնաժողովը կդիտարկվի որպես ևս մեկ քայլ՝ հեռանալու «սառը պատերազմից» հետո ձևավորված լիբերալ միջազգային կարգից և վերադառնալու դեպի մեծ տերությունների շատ ավելի անկաշկանդ ու անողոք քաղաքականություն։ Այդ համակարգում խոշոր պետությունները գերիշխում են ավելի փոքրերի նկատմամբ՝ արհամարհելով միջազգային նորմերը, այդ թվում՝ պատերազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող առաջնորդների անպատժելիության վերացմանն ուղղված ջանքերը։
Կարճ ասած՝ սա ցույց տվեց զարգացումների հավանական ուղղությունը։ Իսկ դա կարող է միայն էլ ավելի խորացնել անջրպետը Վաշինգտոնի և նրա եվրոպական դաշնակիցների միջև։
Իրոք, ի հայտ եկող համաշխարհային կարգի մեկ այլ ակնարկ ի հայտ եկավ բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամ անց, երբ Թրամփը Air Force One-ից զանգահարեց Ուկրաինայի եվրոպացի դաշնակիցների Բեռլինի հանդիպմանը՝ արտահայտելու իր խիստ կասկածամտությունը Եվրոպայի կողմից Ուկրաինային լրացուցիչ միլիարդներ ծախսելու վերաբերյալ, այն բանից հետո, երբ Պուտինը նրան ասել էր, որ իսկապես խաղաղության համաձայնագիր է ուզում։
«Թրամփը առանց որևէ վարանումի կորոշի Ուկրաինայի ճակատագիրը՝ առանց բանակցային սեղանի շուրջ Ուկրաինայի ներկայության», — ասում է Ֆրեդրիկ Վեսլաուն՝ ՄԱԿ-ի և ԵՄ-ի նախկին դիվանագետ, ով այժմ աշխատում է Արտաքին հարաբերությունների եվրոպական խորհրդում։
«Նա ցույց է տվել, որ իրեն չեն մտահոգում ո՛չ եվրոպական անվտանգությունը, ո՛չ էլ Ուկրաինան։ Նրա համար կարևորը Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորումն է, որպեսզի իրեն մոտ կանգնած նեղ ֆինանսական շրջանակները կարողանան գումար վաստակել», — հավելում է նա։
Վեսլաուն հույս ունի, որ «մեծ տերությունների, ազդեցության գոտիների և բուֆերային գոտիների վրա հիմնված բազմաբևեռ աշխարհակարգը կբախվի փոքր պետությունների դիմադրության իրողությանը, ինչպես դա տեղի ունեցավ Ռուսաստանի պարագայում՝ Ուկրաինայում»։
Գուցե այդպես է, գուցե՝ ոչ։ Յալթայում Չերչիլին, այնուամենայնիվ, հաջողվեց հնարամտությամբ հասնել որոշակի արդյունքների. մասնավորապես, նա կարողացավ ապահովել, որ Ֆրանսիան, Մեծ Բրիտանիայի հետ մեկտեղ, ստանա ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում մշտական անդամի տեղ։
Չերչիլը կարծում էր, որ դա կօգնի ամրապնդել Եվրոպայի դիվանագիտական ազդեցությունը։ Որոշ ժամանակ այդպես էլ եղավ։ Սակայն ժամանակները փոխվել են։
Բաց մի թողեք
Ծայրահեղ աջերը ցանկանում են վերափոխել ԵՄ-ն՝ ազգային ընտրություններում խոշոր հաղթանակներից հետո
Ինչպես խոշոր նավթային ընկերությունները և Թրամփի վարչակազմը խաբեցին Բրյուսելին
Թրամփը հրապարակել է իր և Պուտինի լուսանկարը՝ «Իմ ընկերը» գրառմամբ