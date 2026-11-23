Համաձայնագիրը ներառում է արմավենու յուղին վերաբերող հատուկ արձանագրություն
Շաբաթ օրը Բրյուսելում ԵՄ-ն և Ինդոնեզիան պաշտոնապես ստորագրեցին առևտրային համաձայնագիր՝ ուղղված իրենց շուկաների բացմանը։ Սա ճանապարհ է հարթում, որպեսզի համաձայնագիրն ուժի մեջ մտնի հաջորդ տարվա սկզբին։
Ստորագրման արարողությանը ներկա էին Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը և Ինդոնեզիայի տնտեսական հարցերով նախարար Աիրլանգգա Հարտարտոն։ Ըստ Բրյուսելի՝ ակնկալվում է, որ այս համաձայնագիրը 15 տարվա ընթացքում գրեթե 40%-ով կավելացնի Եվրամիության արտահանումը դեպի Հարավարևելյան Ասիայի խոշորագույն տնտեսություն։
«Սա ամենահավակնոտ համաձայնագրերից մեկն է, որ Եվրամիությունը կնքել է Ասիայում», — նշեց Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը։
Միջոցառմանը ներկա էին նաև ԵՄ առևտրի հարցերով պատասխանատու Մարոշ Շեֆչովիչը և Ինդոնեզիայի առևտրի նախարար Բուդի Սանտոսոն։
«Միասին մենք ներկայացնում ենք 730 միլիոն բնակչություն ունեցող շուկա», — հավելեց ֆոն դեր Լայենը՝ շնորհակալություն հայտնելով Ինդոնեզիայի նախագահ Պրաբովո Սուբիանտոյին, ով, ըստ նրա, դեկտեմբերի 11-ին կայցելի Բրյուսել։
Համաձայնագրի շուրջ բանակցություններն ավարտվել են անցյալ տարի՝ մեկնարկից գրեթե մեկ տասնամյակ անց։ Այն ԵՄ-ի՝ առևտուրը դիվերսիֆիկացնելուն ուղղված լայն ջանքերի մի մասն է՝ հաշվի առնելով ԱՄՆ-ի և Չինաստանի կողմից ստեղծվող մարտահրավերները։
Ինդոնեզիայի և Եվրամիության միջև Տնտեսական համապարփակ գործընկերության «Մեր արտահանողների համար օգուտները կոնկրետ և չափելի են», – ասաց նա՝ ողջունելով ԵՄ-ի հետ տնտեսական հարաբերություններում «նոր գլուխը»։
Արմավենու յուղը և անտառահատումները խոչընդոտներ էին ստեղծել բանակցությունների համար, և համաձայնագիրը ներառում է կարգավորող և կայունության հարցերի շուրջ համագործակցության մեխանիզմներ, ինչպես նաև արմավենու յուղի վերաբերյալ հատուկ արձանագրություն՝ որոշ առնչվող մտահոգությունները մեղմելու համար։
Աշխարհաքաղաքականությունը գերակշռում է անտառահատմանը, քանի որ Բրյուսելը կնքում է Ինդոնեզիայի հետ առևտրային համաձայնագիրը
Գյուղատնտեսական սննդի կողմնակից
ԵՄ-ն վերջապես առևտրային համաձայնագիր կնքեց աշխարհի չորրորդ ամենաբնակեցված երկրի հետ…
Աշխարհաքաղաքականությունը գերակշռում է անտառահատմանը, քանի որ Բրյուսելը կնքում է Ինդոնեզիայի հետ առևտրային համաձայնագիրը
Բրյուսելը հայտարարեց, որ համաձայնագիրը կխթանի տնտեսական աճը, և կանխատեսվում է, որ ԵՄ ՀՆԱ-ն մինչև 2042 թվականը կլինի 16 միլիարդ եվրոյով ավելի, իսկ Ինդոնեզիայինը՝ 27 միլիարդ եվրոյով ավելի, քան կլիներ առանց համաձայնագրի։
Եվրախորհրդարանը պետք է կանաչ լույս տա համաձայնագրին, և Ինդոնեզիայի իշխանությունները պետք է ավարտեն վավերացման գործընթացը, նախքան այն կարող է ժամանակավորապես ուժի մեջ մտնել։
Աշխարհաքաղաքականությունը գերակայում է անտառահատման խնդրի նկատմամբ. Բրյուսելը առևտրային համաձայնագիր է կնքում Ինդոնեզիայի հետ
Բրյուսելի և Ջակարտայի հարաբերությունները երկար ժամանակ ստվերված են եղել արմավենու յուղի և հումքի շուրջ ծագած վեճերով։
Երեքշաբթի առավոտյան Բալիում՝ զբոսաշրջային շքեղ հանգստավայրում, Եվրամիությունը վերջապես առևտրային համաձայնագիր կնքեց աշխարհի չորրորդ ամենամեծ բնակչությունն ունեցող երկրի հետ։ Միակ բանը, որի մասին այստեղ նախընտրում են չխոսել, արմավենու յուղն է։
ԵՄ-ի և Ինդոնեզիայի՝ աշխարհի ամենաարագ զարգացող տնտեսություններից մեկի միջև «Տնտեսական գործընկերության համապարփակ համաձայնագրի» (CEPA) շուրջ գրեթե մեկ տասնամյակ տևած բանակցություններն ավարտվեցին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի՝ երկու կողմերի նկատմամբ էլ մաքսատուրքեր սահմանելու որոշումից անմիջապես հետո։
Ուստի զարմանալի չէ, որ Եվրահանձնաժողովի փորձառու բանակցող Մարոշ Շեֆչովիչը ձգտում է էլ ավելի ամրապնդել հարաբերությունները Ասիայում առանցքային դաշնակիցների հետ։ Վերջին տարիներին Եվրահանձնաժողովը, հիմնվելով Սինգապուրի և Վիետնամի հետ կնքված համաձայնագրերի վրա, բանակցություններ է սկսել Թաիլանդի և Ֆիլիպինների հետ՝ միաժամանակ փորձելով առաջընթաց գրանցել Հնդկաստանի հետ նախատեսվող հսկայածավալ համաձայնագրի հարցում։
Ինդոնեզիայի հետ կնքված այս համաձայնագրով ակնկալվում է, որ մաքսատուրքերի մինչև 98%-ով կրճատումը կհանգեցնի երկկողմ առևտրի ծավալների բազմապատկմանը (2024 թվականին այն կազմել է 27,3 միլիարդ եվրո)։
Փորձագետների կարծիքով՝ Ջակարտայի հետ կնքված գործարքը բավականին շահավետ է։
«Սա, անկասկած, ամենահավակնոտ ազատ առևտրի համաձայնագիրն է, որին երբևէ համաձայնել է Ինդոնեզիան», — նշում է Միջազգային քաղաքական տնտեսության եվրոպական կենտրոնի (ECIPE) տնօրեն, նախկին դիվանագետ Հոսուկ Լի-Մակիյաման՝ հավելելով, որ տրամադրված զիջումներն ավելի ընդգրկուն են, քան ԵՄ-ի և Մերկոսուրի (Mercosur) միջև վերջերս կնքված համաձայնագրում։
Սակայն ԵՄ-ի կայունության չափանիշների, արմավենու յուղի ներմուծման և հումքի շուրջ տարաձայնությունները նույնք Այնուամենայնիվ, դեպի Եվրոպա արտահանումն ուղեկցվում է անտառահատումներին նպաստելու վատ համբավով, ինչը երկար ժամանակ խոչընդոտել է հարաբերությունների զարգացմանը։
«Այս համաձայնագիրն ամրապնդում է ռեսուրսների շահագործման վրա հիմնված այն մոդելը, որն արդեն իսկ հսկայական վնաս է հասցրել Ինդոնեզիայի անտառներին», — նշել է FERN-ի (անտառային քաղաքականության հարցերով զբաղվող հասարակական կազմակերպություն) ակտիվիստ Պերին Ֆուրնիեն՝ Բալիում համաձայնագրի վերջնական ստորագրման նախօրեին։
ԵՄ-Ինդոնեզիա համաձայնագիրը նախատեսում է արմավենու յուղի ներմուծման համար զրոյական մաքսատուրք՝ սահմանափակ քվոտայի շրջանակներում։ Ֆուրնիեն մտահոգություն է հայտնում, որ Բրյուսելի կողմից արված այս զիջումը, ամենայն հավանականությամբ, «կապված չի լինի կայունության պահանջների հետ»։
Չնայած վերջին տասնամյակում արմավենու յուղի արտադրության հետ կապված անտառահատումների կրճատման ուղղությամբ արձանագրված առաջընթացին, այս մշակաբույսը շարունակում է մնալ անտառների կորստի հիմնական պատճառներից մեկը՝ ըստ միջազգային ոչ կառավարական կազմակերպությունների, որոնք հետևում են Ինդոնեզիայում անտառահատումների գործընթացին։
Համաձայնագրի կնքման ժամանակահատվածը հատկապես կարևոր է, քանի որ այն տեղի է ունենում ԵՄ-ի՝ անտառահատումների դեմ ուղղված կանոնակարգի (EUDR) ուժի մեջ մտնելուց ընդամենը շաբաթներ առաջ (նախատեսված է դեկտեմբերի 30-ին)։ Կանոնակարգը տարածվելու է Ինդոնեզիայի կարևորագույն գյուղատնտեսական ապրանքների՝ արմավենու յուղի, սուրճի, կաուչուկի և կակաոյի վրա։ Ներմուծողները պարտավոր կլինեն աշխարհագրական տեղորոշման տվյալների միջոցով ապացուցել, որ այդ ապրանքների արտադրությունը չի նպաստել անտառահատումներին։
Սակայն դեռ պարզ չէ, թե արդյոք առևտրային համաձայնագիրն ուղղակիորեն կանդրադառնա ֆերմերների և Ինդոնեզիայի պաշտոնյաների այն մտահոգություններին, որոնք վերաբերում են պահանջների կատարման համար անհրաժեշտ ֆինանսական և տեխնիկական միջոցների պակասին։ Ինդոնեզիացի դիվանագետները Euractiv-ին հայտնել են, որ առևտրային համաձայնագիրն ուղղակիորեն չի լուծում EUDR-ի պահանջներին համապատասխանելու խնդիրը։
Սննդամթերք՝ որպես վառելիք
Էներգակիրների և հում Ինդոնեզիան նաև ունի նիկելի աշխարհի ամենամեծ պաշարներից մեկը՝ մարտկոցներ արտադրելու, վերականգնվող էներգիայի, պաշտպանական և տիեզերական տեխնոլոգիաների համար կարևորագույն հումք։ Սակայն այն սահմանափակել է դրա արտահանումը 2014 թվականից՝ ապահովելու համար, որ վերամշակումը տեղի ունենա իր երկրում։
ԵՄ-ն երկար ժամանակ վիճարկում էր այդ արգելքը՝ բողոք ներկայացնելով Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն (ԱՀԿ). վերջինս վճռեց, որ այս անգամ Բրյուսելն է ճիշտ։ Ինդոնեզիան բողոքարկել է որոշումը, սակայն քանի որ ԱՀԿ-ի բողոքարկման մարմինը ներկայումս գործունակ չէ (ԱՄՆ-ի կողմից նոր դատավորների նշանակումը արգելափակելու պատճառով), գործը անորոշ ժամանակով կասեցված է։
Նիկելի հասանելիությունն ապահովելու ԵՄ-ի ջանքերը մաս են կազմում մատակարարման շղթաների «ռիսկերի նվազեցման» (de-risking) ավելի լայն ռազմավարության, որի նպատակն է նվազեցնել կախվածությունը Չինաստանից։ Վերջինս վերահսկում է «կանաչ անցման» համար անհրաժեշտ բազմաթիվ հանքանյութերի արդյունահանումն ու վերամշակումը։
Անվտանգության տրամաբանություն
Արդեն իսկ պարզ է, որ այս գործարքը շատ ավելին է, քան պարզապես առևտուրը։
Բրյուսելը ձգտում է ամրապնդել դաշինքները տարբեր գործընկերների հետ՝ անվտանգության ոլորտում, իսկ Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի դաշնակիցները առանցքային նշանակություն ունեն Չինաստանի ազդեցությանը հակազդելու գործում։ «Ինդոնեզիան… Հնդկա-խաղաղօվկիանոսյան անվտանգության հիմնասյուներից մեկն է, — նշեց Լի-Մակիյաման։ — Նրանք չեն ցանկանում իրենց բոլոր ռեսուրսները կապել մեկ աղբյուրի հետ, ինչը, ի վերջո, հանգում է Չինաստանի զսպմանը»։
ԵՄ անվտանգության ուսումնասիրությունների ինստիտուտից Լիցա Բոմասին Euractiv-ին հայտնել է, որ այս գործարքը Ինդոնեզիային կարող է առաջարկել Չինաստանին այլընտրանք հանդիսացող «իրատեսական տարբերակ»։ «Դրա համար առանցքային նշանակություն ունի ԵՄ-ի տեսանելի և ակտիվ ներկայությունը», — ասել է նա։
Պաշտպանության ոլորտում նույնպես արդեն իսկ կնքվել են խոշոր գործարքներ։
Մայիսի վերջին Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի այցի ընթացքում Ջակարտան խորացրեց կապերը Փարիզի հետ՝ նախատեսելով ձեռք բերել Rafale կործանիչներ, սուզանավեր, թեթև ֆրեգատներ և Thales ընկերության ռադարային համակարգեր՝ միլիարդավոր եվրոների արժողությամբ։ Նախատեսվում է, որ 2026 թվականի սկզբին Ջակարտան կստանա ֆրանսիական կործանիչներից առաջինը (ընդհանուր առմամբ՝ 42 միավոր), իսկ Մակրոնի այցից հետո Ինդոնեզիան պայմանավորվածություն է «Նման ազատ առևտրի համաձայնագիրը վերաբերում է վստահելի ներգրավվածություն ցուցաբերելուն այն տարածաշրջանում, որտեղ տնտեսությունն ու անվտանգությունը կողք-կողքի են գնում», – ասաց Բոմասին։
Խաղի ավարտ
Սակայն նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Շեֆչովիչը թողնի Բալիի ալիքների երազային մայրամուտները, համաձայնագիրը դեռևս հեռու է կնքվելուց։
Ակնկալվում է, որ Բրյուսելը կանջատի CEPA-ի առևտրային տարրերը՝ դրա հաստատումն արագացնելու համար։ Համաձայնագիրը կարիք կունենա միայն Խորհրդում 15 անդամ պետությունների աջակցությանը, որոնք ներկայացնում են բնակչության 65%-ը և Եվրախորհրդարանում պարզ մեծամասնություն։
Ինդոնեզիայում հաստատումն ավելի հեշտ չի լինի։ ECIPE-ի տվյալներով՝ վավերացման օրինագծերը պետք է հաղթահարեն հանձնաժողովների լսումների, խորհրդակցությունների փուլերի և անկանխատեսելի լիագումար քվեարկության ալիքները, ինչպես նաև «թարգմանության ուշացումները», որոնք նման են Բրյուսելում տեղի ունեցողներին։
Չնայած Ինդոնեզիայի ոչ մի ազատ առևտրի համաձայնագիր մինչ օրս չի մերժվել, հավելում է վերլուծական կենտրոնը, զգայունությունները հաճախ խոչընդոտել են դրույթների ուժի մեջ մտնելը։ Հարավային Կորեայի հետ համաձայնագրերի վավերացումը տևել է գրեթե երկու տարի, մինչդեռ ԵՏՀ երկրների՝ Նորվեգիայի, Շվեյցարիայի և Իսլանդիայի հետ համաձայնագիրը ձգձգվել է երեք տարի։
Նա հավելեց, որ ֆերմերները, որոնցից շատերը հակասում են ԵՄ կայունության կանոններին, միլիոնավոր ձայներ են ստանում, և քաղաքականությունը կարող է անկանխատեսելի լինել։ «Նրանց խորհրդարանը նույնքան անկարգ է, որքան մերը, և նրանց ֆերմերները նույնքան զայրացած են», – ասաց Լի-Մակիյաման։
Բաց մի թողեք
«Գերմանիայի և ՆԱՏՕ-ի զինված ուժերը փոխել են Լիտվա ռազմական տեխնիկա տեղակայելու իրենց ծրագրերը»
ԵՄ-ն կրճատում է բյուջեն․ Չեխիայի վարչապետը զայրացած է
Քվեարկել են Մեծ Բրիտանիայի կազմից դուրս գալու օգտին