Երկիրը կանգնած է միլիոնավոր եվրոների հնարավոր փոխհատուցման առջև իր նախկին ազգայնական կառավարության դատական բարեփոխումների համար։
Եվրոպայի մարդու իրավունքների բարձրագույն դատարանը չորեքշաբթի օրը վերսկսեց Լեհաստանի դեմ վարույթը՝ նոր ճնշում գործադրելով վարչապետ Դոնալդ Տուսկի վրա՝ կատարելու երկրի դատարանների անկախությունը վերականգնելու իր խոստումը։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը հայտարարել է, որ մոտ 1600 գործ ունի քննության մեջ՝ Լեհաստանի նախկին ազգայնական «Իրավունք և արդարադատություն» կառավարության կողմից իրականացված դատական փոփոխությունների վերաբերյալ։ Այն կասեցրել է վարույթը 2023 թվականին՝ Վարշավային ժամանակ տալով վերականգնելու դատական անկախությունը։
Տուսկի՝ օրենքի գերակայությունը վերականգնելու խոստումը օգնեց բացել ԵՄ սառեցված միլիարդավոր ֆինանսավորում 2023 թվականին իշխանության վերադառնալուց հետո։ Սակայն նրա ջանքերը խոչընդոտվել են PiS-ի կողմից աջակցվող երկու հաջորդական նախագահների, վերջերս՝ Կարոլ Նավրոցկիի կողմից։
Արդարադատության նախարար Վալդեմար Ժուրեկը գնահատել է, որ փոխհատուցման վճարները կարող են գերազանցել 12 միլիոն եվրոն։ Չորեքշաբթի երեկոյան հեռախոսազրույցի ընթացքում նա նշել է, որ այդ գումարը կարող է զգալիորեն աճել, քանի որ վիճահարույց համակարգի շրջանակներում նշանակված դատավորները շարունակում են քննել գործեր՝ ստեղծելով փոխհատուցման պահանջների նոր հիմքեր։
«Այսպիսով, մենք կանգնած ենք «արմագեդոնի» (աղետալի իրավիճակի) առջև», — ասել է Ժուրեկը։ Նա մեղադրել է «Օրենք և արդարություն» (PiS) կուսակցությանը Լեհաստանի դատական համակարգը խարխլելու մեջ, իսկ Նավրոցկիին՝ այն վերականգնելուն ուղղված ջանքերը խոչընդոտելու համար։
Այս որոշումը կայացվել է Տուսկի և Նավրոցկիի միջև Լեհաստանի դատարանների, այդ թվում՝ Սահմանադրական տրիբունալի շուրջ ծավալված ավելի լայն առճակատման ֆոնին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում (ՄԻԵԴ) քննվող գործերի հիմքում ընկած է 2017 թվականին իրականացված բարեփոխումը, որը օրենսդիրներին ավելի մեծ վերահսկողություն տվեց դատավորների նշանակման գործընթացի նկատմամբ։ Փետրվարին Նավրոցկին վետո դրեց այդ փոփոխությունները չեղարկելուն ուղղված օրինագծի վրա՝ պնդելով, որ դա կհանգեցնի «քաոսի նոր փուլի»։
Նավրոցկիի գրասենյակը անմիջապես չարձագանքեց մեկնաբանություն ստանալու խնդրանքին։
ՄԻԵԴ-ն արդեն իսկ կայացրել է որոշումներ հայցվորների օգտին, որոնց թվում են՝ սեռական ակտիվությունը խթանող հավելումներ տարածող անձը և Լեհաստանի նախկին նախագահ, Խաղաղության Նոբելյան մրցանակակիր Լեխ Վալենսան։
Վալենսան հաղթել էր զրպարտության վերաբերյալ դատական գործընթացում ընդդեմ իր նախկին գործընկերոջ, ով նրան մեղադրել էր կոմունիստական գաղտնի ոստիկանության հետ համագործակցելու մեջ։ Սակայն տարիներ անց այդ հաղթանակը չեղարկվեց Լեհաստանի Գերագույն դատարանի նորաստեղծ պալատի կողմից։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը (ՄԻԵԴ) 2023 թվականին կայացրած նշանակալի վճռով նրան շնորհեց 30 000 եվրոյի չափով փոխհատուցում, ինչը հանգեցրեց նմանատիպ գործերի քննության կասեցմանը։ Դատարանը երկու անգամ երկարաձգեց կասեցման ժամկետը, սակայն երկուշաբթի օրը թույլ տվեց, որ այն ավարտվի։
Նոյեմբերի 9-ից Նավրոցկիի սեղանին է գտնվում մեկ այլ օրինագիծ, որը վերաբերում է «Օրենք և արդարություն» (PiS) կուսակցության իշխանության օրոք գործող կանոններով նշանակված հազարավոր դատավորների կարգավիճակին։ Ժուրեկը նշեց, որ այն կլուծի ՄԻԵԴ-ի հիմնական մտահոգությունները, սակայն մտավախություն հայտնեց, որ հնարավոր է կրկին կիրառվի քաղաքական դրդապատճառներով վետո։
Բաց մի թողեք
Մագյարն Ուկրաինային օգնություն է առաջարկում, սակայն անդրդվելի է մնում ԵՄ բյուջեի շուրջ վեճում
Ջեյմս Քլեվերլին պատրաստ է առաջադրվել Լոնդոնի քաղաքապետի պաշտոնում: Լեյբորիստական կուսակցությունը դեռ սպասում է Սադիկ Խանին
Գերմանիան պատրաստվում է ԱՄՆ զորքերի հնարավոր կրճատմանը, քանի որ Պենտագոնը մոտենում է որոշմանը