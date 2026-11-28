Ուկրաինան անցած գիշեր հարվածներ է հասցրել Ռուսաստանի երկու նավթային օբյեկտների։
Ինչպես հայտնում է ռուսական «ԱՊԱ» գործակալության գրասենյակը, Ռոստովի մարզում անօդաչու թռչող սարքերի հարձակման հետևանքով հրդեհ է բռնկվել Նովոշախտինսկի նավթավերամշակման գործարանում։
Բացի այդ, Սամարայի մարզում անօդաչու թռչող սարք է ընկել «Սամարա» նավթի տեղափոխման և պահեստավորման կայանի տարածքում, որը գտնվում է Պրոսվետ գյուղի մերձակայքում։ Դեպքի հետևանքով հրդեհ է բռնկվել։
Բաց մի թողեք
«Իսլամը շարիա է». Գերմանիայի ծայրահեղ աջերի առաջնորդը քննադատում է Մարին Լը Պենին՝ մահմեդականների և Եվրոպայի հարցում
«Brexit» տերմինի հեղինակին դուր են գալիս «Breturn» և «Brejoin» տարբերակները
Բունդեսթագը հաստատել է Գերմանիայի դաշնային բյուջեն․ նախատեսվում է պաշտպանական ծախսերի ռեկորդային ցուցանիշ